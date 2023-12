Chutando de bico!

Chazinho das cinco Inglês no Mundial de Clubes. Rams e Saints abriram semana 16 da NFL

Mundial – O Fluminense venceu, e bem, a semifinal contra o Al-Ahly por 2 a 0. Porém na final tomou um “sapeca iaiá” da equipe de Guardiola. E logo no começo, a partida já foi se desenhando, um passe mal feito pelo lateral esquerdo Marcelo da equipe carioca, o meia do time inglês interceptou, ajeitou e arrematou na trave do goleiro Fábio. No rebote Julián Alvarez escorou de peito para o gol vazio e abriu o placar para a equipe de Manchester. Então foi só ladeira abaixo, gol contra do Nino, Phil Foden e mais um de Alvarez, decretaram o placar de 4 a 0 e consagrou os ingleses como o último campeão mundial neste formato. A partir de 2025 a Fifa realizará o Super Mundial com 32 equipes. Em 2024 haverá, também, um novo torneio chamado Copa Internacional, com chancela da Fifa.

NFL – Na última quinta-feira (21) Los Ageles Rams e New Orleans Saints abriram a semana 16 da temporada regular da NFL. Com um jogo impecável do Tigh end Puka Nacua os Rams não tiveram tanta dificuldade e ganharam por 30 a 22 dos Saints. E nesta semana não tem folga para nenhum dos times, mais 15 jogos fecham a rodada. Destaques novamente para os horários nobres do Sunday e Monday Night Football. Domingo o Denver Broncos encara o New England Patriots as 21h15. E na segunda, no mesmo horário, o San Francisco 49ers recebe o Baltimore Ravens.

Tabelinha Rondoniense

Atleta Geisiane é destaque em campeonato na capital rondoniense.

Cerejeiras – Geisiane Tavares da Silva representou a Academia Budô de Karatê, com mais 12 atletas, em campeonato disputado na capital, Porto Velho, evento disputado nos dias 9 e 10 de dezembro. Geisiane obteve a terceira colocação em duas modalidades, no kata e no kumite.