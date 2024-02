Chutando de bico!

Vai pintar o primeiro campeão. Destaques dos estaduais. Fim de semana do Pro Bowl. Medalha no Esqui e Programa Talentos do Futuro em Rondônia.

Domingo São Paulo e Palmeiras se encaram pela Supercopa Rei. Alguns times grandes patinam no início dos dois estaduais mais importantes. Jogo das Estrelas da NFL acontece no domingo.

Choque Rei – A Supercopa Rei, nome que foi alterado para homenagear o Rei Pelé, conhecerá seu campeão neste domingo as 15h no Mineirão. Fato curioso é que são situações distintas, o São Paulo sagrar-se campeão pode ser intitulado como campeão de tudo. Por outro lado, o Palmeiras pode erguer o caneco pela segunda vez e empatar com o Flamengo. Fato é que vai ser quente o jogo, e tomara que vejamos um bom espetáculo.

Paulistão – Apenas um jogo no sábado (3), vai abrir a rodada 5 do Paulistão 2024 com Agua Santa e Mirassol. Os outros jogos serão realizados no domingo (4), e fechando a rodada na quarta-feira (7), pois os dois times paulista jogarão pela Supercopa Rei. O Corinthians vai tentar se reabilitar, na Neo Química Arena às 10h, encarando o Novorizontino. Mais tarde Santos e Guarani duelam às 17h na Vila Belmiro.

Carioca – No Carioca, quem faz o jogo inicial é o Botafogo, que receberá no Bizerrão às 15h, o Nova Iguaçu. Mas o grande jogo da rodada é entre Vasco e Flamengo no Maracanã a partir 15h. Lembrado que os dois não veem bem na tabela. O Vasco é sétimo e o Flamengo sexto nos pontos corridos do Cariocão. O Fluminense vai visitar o Bacaxá às 15h.

NFL – A oito dias do Super Bowl, esse fim de semana é marcado na NFL pelos eventos que acontecem desde quinta-feira (1º), e fecha com chave de ouro enfrentando o Pro Bowl. Jogo que envolve as estrelas da NFL da temporada, que em forma de votação popular pelos fãs foram escolhidos entre AFC e NFC. Então prepara a pipoca que a partir das 16h a bola oval vai subir.

Tabelinha Rondoniense

Atleta rondoniense conquista o primeiro lugar na Itália. Novas vagas para o programa foram disponibilizadas na última quinta-feira.

É ouro! – Cristian Ribera natural de Cerejeiras, conquistou a medalha de ouro na prova de Sprint de 1 km na Copa do Mundo de Esqui cross-country paraolímpico. Na final o tempo total do trajeto foi de 2min52s51.

Talentos do Futuro – Na quinta-feira (1º) foram abertas as inscrições para novos alunos que desejam participar do projeto na modalidade futsal, no Bairro Nacional, Zona Norte da capital. Mais de 50 vagas foram oferecidas para alunos de 6 a 17 anos. Os treinamentos serão na parte da manhã e tarde, na quadra João Lima Souza.

