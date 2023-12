Chuva forte deixa ao menos 13 mortos na província de Buenos Aires

Uma tempestade com ventos fortes no sul da província de Buenos Aires, onde está localizada a capital argentina, deixou pelo menos 13 pessoas mortas no sábado(16), segundo as autoridades.

A área mais atingida foi a cidade de Bahia Blanca, onde várias pessoas também ficaram feridas por causa de telhados arrancados, informou o governo municipal na rede social X, descrevendo o ocorrido como uma “catástrofe”.

“Com grande pesar, 13 vítimas fatais foram confirmadas até o momento. Pedimos à comunidade que tome extremo cuidado e não circule nas vias públicas”, acrescentou o prefeito do município, Federico Susbielles, em sua conta na mesma rede social.

As rajadas de vento ultrapassaram 150 quilômetros por hora, de acordo com um comunicado do gabinete do presidente argentino Javier Milei nas redes, o que equivale à velocidade do vento de um furacão de categoria 1.

“Nesse momento, o Gabinete Nacional está trabalhando em conjunto com as autoridades provinciais e municipais na assistência às vítimas e no controle de danos”, acrescentou o gabinete de Milei, que expressou suas condolências às vítimas e suas famílias.

O jornal La Nación informou que Bahía Blanca ficou sem eletricidade e o vento causou a queda de árvores, postes, fios e placas nas ruas.

Fonte: EBC Internacional