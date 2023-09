CHUVADefesa Civil orienta como se proteger de tempestades e minimizar transtornos

Telefone disponível para pedidos de ajuda em caso de sinistros é o (69) 98473-2112 ou 199

As chuvas intensas e tempestades frequentes já começaram a acontecer na região, com possibilidade de alagamentos, quedas de árvores, interrupção de energia elétrica e outros transtornos. Somente no último feriado de 7 de setembro, foram sete ocorrências registradas pela Defesa Civil Municipal de Porto Velho.

Para garantir a segurança e minimizar os impactos desses eventos climáticos, é fundamental que a população esteja bem informada e preparada, por isso a Prefeitura de Porto Velho vem intensificado o trabalho educativo e orientando as comunidades com dicas essenciais para se proteger de tempestades da forma mais segura.

Alguns cuidados podem ser adotados em casa para minimizar os transtornos como, por exemplo, a limpeza de calhas e sistemas de drenagem para evitar entupimentos, reforço do telhado, vedação de portas e janelas a fim de evitar infiltrações, e limpeza do quintal para evitar que objetos soltos causem danos com o vento. Já as pessoas que moram em áreas conhecidas por alagamentos, deslizamentos de terra ou outros riscos naturais, devem estar preparadas para evacuar a região, se necessário.

“É importante que o munícipe siga as nossas orientações quando solicitado ou que, ao primeiro sinal de perigo, faça a evacuação e entre em contato conosco”, esclareceu Anderson Luiz, gerente de Operações da Defesa Civil.

ORIENTAÇÕES

-Durante uma tempestade ou chuva intensa é indicado ficar dentro de casa e longe de janelas;

-Desconecte aparelhos eletrônicos da tomada para evitar danos causados por raios;

-Não atravesse ruas alagadas, pois a água em movimento pode ser traiçoeira, e esteja preparado para desligar a eletricidade se houver risco de inundação em sua casa;

-Após a tempestade, faça uma inspeção da propriedade e verifique se há danos;

-Evite tocar em cabos elétricos caídos e informe imediatamente as autoridades.

“A chave para enfrentar tempestades e chuvas intensas com segurança é a preparação e a consciência. Lembre-se de que a segurança de sua família é a prioridade número um. Mantenha-se informado, esteja preparado e siga as orientações para garantir sua proteção durante eventos climáticos adversos. Com planejamento adequado, podemos enfrentar as tempestades com maior tranquilidade e segurança”, concluiu.

Caso seja necessário o apoio da Defesa Civil, o telefone disponível para pedidos de ajuda em caso de sinistros é o (69) 98473-2112 ou 199.

