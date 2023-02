Chuvas em SP: sete dos 44 corpos são identificados

Divulgação/Defesa Civil de São Sebastião São Sebastião declarou estado de calamidade pública após estragos gerados pelas fortes chuvas que atingem a região

Nesta terça-feira (21), o governo estadual informou ter identificado sete dos 44 mortos em decorrência dos desastres após as chuvas no litoral norte de São Paulo . Segundo as informações, ao menos três vítimas fatais são crianças e, outras quatro, são dois homens e duas mulheres.

“Equipes do município com psicólogas e assistentes sociais fazem um trabalho de acolhimento dos familiares das vítimas”, afirma o comunicado.

Em todo o estado, há 1.730 desalojados e 766 desabrigados em decorrência das chuvas . O governo afirma que os trabalhos de busca e salvamento seguem sem interrupção.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, 18 adultos e cinco crianças vítimas das chuvas foram atendidas no Hospital Regional do Litoral Norte (HRLN). “Deste total, seis estão em estado grave e 13 estáveis”, conforme o comunicado.

Outros dois pacientes já receberam alta hospitalar e mais duas, uma grávida e uma puérpera, foram transferidas para o Hospital Stella Maris, que também fica na região.

O governo estadual também diz que as unidades de saúde do estado no litoral norte estão em alerta para receber possíveis feridos desde o último domingo (19).

Sobe número de mortos

Na manhã de hoje, as equipes de resgate retomaram os trabalhos de busca e o balanço do governo confirmou que o número de mortos em decorrência das chuvas subiu de 40 para 44, sendo 43 em São Sebastião e uma em Ubatuba , até o momento.

As equipes concentram esforços, principalmente, em bairros da costa sul de São Sebastião, como a Vila do Sahy, região que teve maior número de vítimas.

Juquehy foi outro bairro severamente afetado pela tempestade e, entre segunda (20) e terça, o Corpo de Bombeiros registrou um novo deslizamento de terra no local. O bairro fica a cerca de 50 km da região central e o acesso por terra está bloqueado devido aos estragos causados pela chuva.

Veja aqui como doar para as vítimas das chuvas no litoral norte de São Paulo .

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Nacional