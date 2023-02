Chuvas em SP: sobe para 49 o número de mortos no litoral norte

Rovena Rosa/Agência Brasil – 22/02/2023 Casas destruídas em deslizamentos na Barra do Sahy após tempestades no litoral norte de São Paulo

O número de mortos após as fortes chuvas que atingiram o litoral norte de São Paulo subiu para 49, sendo 48 em São Sebastião e um em Ubatuba , segundo a Defesa Civil. Até o momento, 38 corpos já foram identificados e liberados para o sepultamento. No total, são 13 homens adultos, 12 mulheres adultas e 13 crianças.

Equipes do município de São Sebastião com psicólogas e assistentes sociais fazem trabalho de acolhimento dos familiares das vítimas.

Além dos mortos, os alagamentos e deslizamentos de terra deixaram mais de 1.730 desalojados e 1.799 desabrigados em todo o estado.

Os trabalhos de busca continuam e ocorrem principalmente em bairros da costa sul da cidade de São Sebastião e Juquehy. Durante a última terça-feira (21), as buscas chegaram a ser suspensas por conta de novas chuvas na cidade de São Sebastião. Havia risco de novos deslizamentos de terra na cidade.

No entanto, a partir das 22h os trabalhos foram retomados e seguiram pela madrugada.

Resgate de vítimas

Bombeiros, agentes da Defesa Civil e voluntários fazem buscas por sobreviventes da tragédia . No domingo, helicópteros da PM tiveram dificuldade para chegar pontos mais críticos atingidos pelos deslizamentos por conta do mau tempo. Aeronaves do Exército foram enviadas para auxiliar nos trabalhos. A operação de resgate envolve mais de 600 pessoas.

Previsão de mais chuvas

Entre esta quinta (23) e sexta (24), a Prefeitura de São Sebastião diz que há alerta de forte chuva para a região. A previsão é de 35 mm de chuva para as cidades do litoral norte de São Paulo.

Segundo a Defesa Civil, também há condições para chuvas fortes, descargas elétricas, rajadas de vento e até mesmo granizo.

Estradas

As tempestades do fim de semana também deixaram estradas total ou parcialmente interditadas . O último ponto de interdição total da Rodovia Rio-Santos (SP-055) foi desobstruído no fim da tarde dessa quarta-feira (22). O tráfego está liberado, por enquanto, para veículos de resgate e serviços.

Conforme o governo paulista, técnicos do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) monitoram a via e a previsão é que o tráfego seja liberado para os veículos em geral ainda nesta quinta-feira (23).

Pontos da Rio-Santos que haviam sido liberados agora seguem com interdição parcial, no trecho entre São Sebastião e Ubatuba. São eles:

Km 136 ao 142 – queda de barreira e árvores (Praia do Guaicá e Toque Toque);

Km 142 – queda de barreira e árvores (Praia do Toque Toque);

Km 157 ao 162 – queda de barreira (Praia de Maresias);

Km 164 – queda de barreira (Praia de Boiçucanga);

Km 180 – queda de árvore (Praia Preta).

As rotas alternativas são o Sistema Anchieta-Imigrantes, Rodovia dos Tamoios ou Rodovia Oswaldo Cruz, a depender do ponto na Rio-Santos (SP-055) onde o motorista se encontra e do destino. Caso esteja na altura da Praia de Juquehy (km 176), sentido Bertioga, a rota alternativa é somente o Sistema Anchieta-Imigrantes.

Já para o motorista que estiver do outro lado da interrupção total da SP-055, no km 174, as rotas alternativas podem ser a Rodovia dos Tamoios ou a Oswaldo Cruz.

Agora, as rodovias que estão com interdição total são:

Total — Mogi-Bertioga (SP-098) – A Rodovia Mogi-Bertioga segue totalmente interditada, em razão do rompimento de tubulação, na altura do km 82, em Biritiba Mirim. Também há interdição parcial nos km 90 e 91, devido à queda de barreira; e no Km 87, devido à erosão. Nessa terça-feira (21), uma equipe do DER iniciou os serviços de recuperação no local.

Parcial —

RIO-SANTOS (SP-055):

Km 061 – Km 061 – queda de barreira (Praia do Lamberto);

Km 066 – queda de barreira (Praia de Fortaleza);

Km 084 – queda de árvore (Praia Tabatinga);

Km 087– queda de barreira e árvores (Praia da Cocanha);

Km 096 – queda de barreira (Praia Massaguaçu);

Km 116 – queda de barreira (Praia da Cigarra);

Km 142 – queda de barreira e árvores (Praia do Toque Toque);

Km 136 ao 142 – queda de barreira e árvores (Praia do Guaicá e Toque Toque);

Km 157 ao 162 – queda de barreira (Praia de Maresias);

Km 164 – queda de barreira (Praia de Boiçucanga);

Km 180 – queda de árvore (Praia Preta);

Km 188 ao 189 – erosão (Praia de Boracéia);

Km 203 – queda de barreira (Praia Guaratuba).

Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125)

Km 11 – queda de barreira; Km 13 – queda de barreira; Km 58 – queda de barreira.

Veja aqui como doar para as vítimas das chuvas no litoral norte de São Paulo .

