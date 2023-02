Chuvas: mais de 1,7 mil estão desalojados no litoral norte de SP

Reprodução / CNN Brasil – 20.02.2023 Ao lado do governador Tarcísio, presidente Lula fala sobre as chuvas que atingiram a população no litoral norte de São Paulo

Nesta segunda-feira (20), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que o governo federal vai ajudar na recuperação da Rio-Santos e na construção de moradias em lugares adequados para as vítimas das fortes chuvas que atingiram o litoral norte de São Paulo .

Lula falou em coletiva de imprensa ao lado do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e do prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto (PSDB). “O bem comum do povo é muito mais importante do que qualquer divergência que a gente possa ter”, afirmou.

Até o momento, as tempestades causaram ao menos 36 mortes, sendo 35 somente em São Sebastião e uma em Ubatuba . Além disso, mais de 1.730 pessoas estão desalojadas, 766 desabrigadas e 40 desaparecidas .

Na ocasião, o presidente também assumiu o compromisso, junto ao governo paulista e à prefeitura de São Sebastião, de ajudar na recuperação da Rio-Santos , que disse ser importante para o “Brasil, São Paulo e toda a orla marítima do Brasil”. Após as chuvas, a estrada foi destruída por deslizamentos de terra e está com vários pontos interditados.

Lula também afirmou que a outra prioridade do governo será construir moradias em locais seguros, para evitar mais situações como essa.

“Vejo na televisão lugares em que houve desabamento e que já se passaram cinco, seis, sete anos e ainda não foi resolvido o problema habitacional. Desta vez, prefeito, você vai ter certeza de que os problemas da construção de casas para as pessoas que perderam as suas casas vai acontecer de verdade”, afirmou. “Por isso, queria que você [prefeito] pensasse um lugar seguro para que a gente pudesse começar a reconstruir a moradia do povo de São Sebastião.”

Tarcísio também falou durante a coletiva e começou agradecendo a Lula pela presença, que, segundo ele, traz “amparo e conforto” em um momento em que é preciso trabalhar em “regime de cooperação”. De acordo com o governador, a gestão estadual está trabalhando desde essa madrugada na tentativa de liberar os bloqueios nas estradas , principalmente o acesso no sentido da Tamoios, para que os turistas consigam retornar às suas cidades com segurança.

“Conseguimos liberar o bloqueio de Toque-Toque, já estamos chegando a Maresia. A ideia é liberar hoje até Barra do Sahy na direção Norte, para que possamos acessar a Tamoios”, disse Tarcísio. “A grande via de deslocamento será Rio-Santos e Tamoios. A recuperação da Mogi-Bertioga vai levar um tempo maior, pois temos um trecho bastante erodido. E a recuperação da Rio-Santos de Boiçucanga em direção ao Sul pode levar um tempo enorme, não sabemos nem dizer quanto tempo.”

O prefeito de São Sebastião pontuou que o processo de reconstrução do município será lento devido aos estragos nas estradas. “Neste momento, sob comando do presidente Lula e do governador Tarcísio, nosso foco será buscar vidas”, acrescentou Felipe Augusto.

Presidente sobrevoou áreas atingidas

Na manhã de hoje, Lula desembarcou em São José dos Campos (SP), por volta das 11h. Depois, sobrevoou as regiões afetadas pelas chuvas, ao lado do ministro da Casa Civil, Rui Costa .

Lula também se reuniu com Tarcísio no Teatro Municipal de São Sebastião, sede do gabinete de gerenciamento das ações de resgate e salvamento no litoral norte, para discutir as ações que serão tomadas na região.

Saiba como doar para as vítimas das chuvas em São Paulo aqui .

