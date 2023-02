Chuvas: mais de 740 pessoas estão desabrigadas no litoral norte de SP

Reprodução/Redes sociais – 20.02.2023 Alagamento em São Sebastião (SP)

Ao menos 747 pessoas estão desabrigadas no litoral norte de São Paulo, região que enfrenta fortes chuvas . De acordo com o governo do estado, 970 pessoas estão desalojadas na região.

Em São Sebastião, que é a cidade mais afetada, há 40 desaparecidos . 36 pessoas já morreram na cidade por conta de desabamentos, enquanto o município de Ubatuba registra um óbito.

“Mais de 500 pessoas, entre servidores das forças de segurança e resgate do Governo do Estado de São Paulo, das Forças Armadas, da Polícia Federal, da prefeitura municipal de São Sebastião e voluntários, seguem empenhadas nas ações de resgate, salvamento e identificação das vítimas das fortes chuvas que atingiram o Litoral Norte”, afirmou o governo de SP.

Em hospitais da região, 11 vítimas das fortes chuvas são atendidas, e outras quatro foram transferiadas por helicópteros Águia, da Polícia Militar.

Fonte: IG Nacional