CIDADANIA – Centro Pop Dom Moacyr Grechi fez mais de 14 mil atendimentos a pessoas em situação de rua

Local foi inaugurado em abril do ano passado

Garantir o acesso a direitos básicos de educação, saúde e cidadania às pessoas em situação de rua é o objetivo do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop) Dom Moacyr Grechi, que funciona há aproximadamente dez meses em Porto Velho.

Durante este período, o local já prestou mais de 14 mil atendimentos entre atendimento psicossocial, oficinas, encaminhamento para os serviços de emissão de documentos, atendimentos saúde, garantia de segurança alimentar com a oferta de café da manhã e almoço, além de espaço para higiene pessoal, lavanderia e guarda pertences.

“Por estarem em situação de rua, muitas vezes, eles não se reconhecem como detentores de direitos e se isolam da vida em sociedade cada dia mais. O serviço atua orientado sobre seus direitos e fortalecimento das relações familiares. O serviço trabalha diariamente atividades de socialização e a construção de novos projetos de vida “, disse a coordenadora do Centro, Maria do Socorro Leite Ferreira.

O Centro Pop atende pessoas que estão em situação de rua ou que utilizam ela como estratégia de sobrevivência e já possui 505 pessoas cadastradas que recebem o serviço. A rotina do local começa às 8h com o café da manhã e atendimento socioassistencial e finaliza às 18h.

A organização do local e as refeições são feitas por servidores com a participação dos próprios beneficiários.

“Nosso desafio para esse ano é motivar o retorno aos estudos, pois a escolarização é um dos fatores que dificultam a reinserção no mercado de trabalho. O Censo Rua realizado no ano de 2022 identificou que 55% dos entrevistados não completou nem o ensino fundamental. Esperamos ofertar mais oficinas de capacitação profissional também para oportunizar que eles possam trabalhar”, disse Socorro.

DIGNIDADE

Durante os dez meses de funcionamento, o Centro Pop realizou diversas ações e atividades para os usuários. Em julho do ano passado, o local participou do 1º Mutirão de Atendimento à População em Situação de Rua da Região Norte (Pop Rua Jud), coordenado pelo Tribunal Regional Federal. “Esta ação possibilitou 16 benefícios socioassistenciais para idosos cadastrados no centro. Eram pessoas que estavam em situação de rua e que agora, podem custear aluguel e retornar para mais próximo da família e sair da situação de rua”, falou a coordenadora.

Em outubro, a Prefeitura realizou uma ação social para as mulheres usuárias do centro em alusão à campanha Outubro Rosa. Foram realizados atendimentos na área de saúde como palestras e exames, além de serviços de embelezamento, como cortes de cabelo em parceria com a Associação Zequinha Araújo, e entrega de kits de higiene.

A fim de integrá-los às tradicionais festividades do ano, o Centro Pop também promoveu um arraial aos usuários do serviço, com direito a comidas típicas, ornamentação e música, que contou com a apresentação do Grupo de Dança do Carimbó, formado por usuárias do Centro de Convivência do Idoso (CCI).

No fim do ano, os acolhidos receberam um café da manhã caprichado em alusão às festividades de Natal, assim como uma celebração religiosa.

DOAÇÕES

O Centro POP Dom Moacyr Grechi recebe doações para auxiliar nos serviços prestados: roupas (principalmente masculinas), sapatos ou chinelos e produtos de higiene pessoal, como sabonete, creme dental e escova de dentes. Além disso, o espaço é disponível para pessoas físicas ou instituições desenvolverem oficinas diversas.

A localização do Centro Pop fica na rua Joaquim Nabuco, nº 2874, bairro São Cristóvão.

Texto: Beatriz Galvão

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO