“Cidadania Empresarial” realiza atendimento ao público em Cacoal

A quarta edição do Programa Cidadania Empresarial iniciou na segunda-feira (18), em Cacoal, com apresentação sobre a importância dos benefícios do programa, além de painéis com órgãos e entidades envolvidas na formalização de empreendedores, que estão fazendo a diferença no município. O atendimento ao público iniciou na terça-feira (19), no salão paroquial da igreja matriz Paróquia Sagrada Família e segue até dia 20 de setembro.

O Cidadania Empresarial é um programa dedicado a fomentar ações para a formalização dos pequenos negócios rondonienses. Para atingir os resultados propostos, são realizadas ações de sensibilização e oferta de recursos para gestão de negócios, redução de custos e de burocracia para formalização, bem como capacitação empreendedora e atendimentos a auxílio no crescimento dos negócios.

Para o governador Marcos Rocha, o programa incentiva o empreendedorismo local e impulsiona a economia do Estado, pois gera novos trabalhos e estimula o surgimento de soluções inovadoras para diversos setores.

Durante os três dias, o evento conta com palestras, oficinas, além de uma variedade de serviços prestados, como: atendimentos; capacitações; ponto para esclarecimentos de dúvidas dos empreendedores; abertura de empresas; formalização, e outras atividades que estimulem o fomento ao empreendedorismo.

O programa Nota Legal Rondoniense está com uma lojinha de atendimento ao público no evento com orientação de como baixar o aplicativo e poder participar do sorteio trimestral, que será realizado em Cacoal no último dia do evento. Serão sorteados 50 mil em prêmios, divididos em R$ 20.000, R$ 15.000, R$ 10.000 e R$ 5.000.

Além disso, o Programa Rondoniense de Integridade – Proin, também está com um stand para ouvir a população, que poderá participar de forma ativa em soluções para que sejam sempre mantidas as medidas éticas e de conduta, com o objetivo de fortalecer, ainda mais, a transparência no serviço público.

Confira a programação completa:

19 de setembro

9h às 20h – Balcão de atendimentos e serviços;

10h às 10h20 – Palestra com o tema “Como você pode contribuir para criação de meios de combate à fraude e à corrupção”;

10h30 às 11h10 – Palestra com o tema “Como se tornar um Microempreendedor Individual

(ME)”;

11h15 às 11h45 – Palestra com o tema “Abrindo portas para o seu negócio: como ter acesso ao crédito Proampe”:

16h às 16h50 – Palestra com o tema “Domine suas finanças: como organizar a gestão financeira do seu negócio”;

17h às 17h45 – Palestra com o tema “Caminhos para o sucesso: como fazer seu pequeno negócio crescer e expandir”; e

18h30 às 19h30 – Palestra com o tema “Construindo uma equipe de Sucesso: um guia para recrutar e selecionar talentos”

20 de setembro

9h às 20h – Balcão de atendimentos e serviços;

10h30 às 11h 10 – Palestra com o tema “Nota Legal: o que ganho com isso e como posso ajudar instituições solicitando minha nota fiscal?”;

14h30 – às 15h45 – Rodada de crédito: Interaja com as instituições financeiras;

16h às 16h30 – Palestra com o tema “Empreendedor, aprenda reduzir as despesas tributárias e aumentar os lucros”;

17h às 17h40 – Palestra com o tema “Ampliando Horizontes Financeiros: Descubra como a Bolsa de Valores pode impulsionar os ganhos do seu negócio”;

17h50 às 18h30 – Palestra com o tema “Construindo uma Equipe de Destaque: Estratégias para Retenção de Talentos no seu Negócio”;

18h30 às 19h10 – Sorteio trimestral do Nota Legal Rondoniense;

19h20 às 20h – Palestra com o tema “Veja o marketing por outro ângulo”.

Fonte: Governo RO