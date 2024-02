Cidade de Rafah é bombardeada por Israel e mais de 30 morrem

Reprodução: Flipar Cidade de Rafah





A cidade de Rafah, localizada no extremo sul do enclave palestino, foi palco de um ataque devastador neste sábado (10). As Forças Armadas de Israel lançaram um bombardeio sobre a região, resultando na morte de pelo menos 31 pessoas. Entre as vítimas, estão 10 crianças, incluindo um bebê de apenas 3 meses de idade.

O ataque ocorreu poucas horas após o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, determinar que o comando militar executasse um plano combinado para remover civis de Rafah e, simultaneamente, erradicar o grupo terrorista Hamas da área. A operação resultou na perda de vidas de três famílias diferentes.

No início da semana, o gabinete do premier israelense já havia anunciado que Rafah seria alvo das operações em Gaza, justificando que a cidade era considerada o último reduto do Hamas na região. Desde então, milhares de cidadãos palestinos buscaram refúgio em Rafah, fugindo do conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas.





O bombardeio em Rafah despertou críticas da comunidade internacional, com diversos países condenando veementemente a escalada da violência na região. Organizações humanitárias também expressaram profunda preocupação com o aumento do número de vítimas civis e apelaram por um cessar-fogo imediato para evitar mais mortes e sofrimento.

Enquanto isso, as autoridades israelenses afirmam que os ataques têm como objetivo neutralizar as ameaças do Hamas e proteger a segurança de seus cidadãos

Fonte: Internacional