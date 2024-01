Cidade de São Paulo entra em estado de atenção para alagamentos

Reprodução/redes sociais Édson Davi Silva Almeida, de 6 anos, está desaparecido

Imagens obtidas pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), do Rio de Janeiro (RJ), mostram o menino Edson Davi da Silva Almeida, de 6 anos, brincando próximo ao mar, na praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, na última quinta-feira (4), dia de seu desaparecimento.

Ao Portal iG, a Polícia Civil do RJ confirmou que o vídeo está sendo analisado pelas autoridades. A principal linha de investigação é de que a criança tenha se afogado, mas a DDPA não descarta a possibilidade de sequestro.

A gravação mostra o menino na areia ao lado de uma bandeira vermelha, que a não recomendação da entrada de banhistas no mar. Segundo o Portal O Dia, uma testemunha contou em depoimento que viu o menino entrar no mar três vezes enquanto jogava futebol com outra criança e que o pai, Edson dos Santos Almeida, chegou a chamar sua atenção por isso.

Menino Edson Davi é visto na beira da água momentos antes do seu desaparecimento.

Vídeo: Reprodução pic.twitter.com/8bMtCrbIHw — Igembeald (@igembed) January 9, 2024

Nesta terça-feira (9), o Corpo de Bombeiros realiza o quinto dia de buscas pelo menino, no mar e na orla, com drones, helicóptero, motos aquáticas, mergulhadores e um triciclo, que realiza rondas na areia. Edson foi visto pela última vez na tarde da última quinta-feira (4), quando brincava na areia, próximo à barraca dos pais.

No dia em que desapareceu, Edson Davi usava uma camisa de manga térmica preta, vestia uma bermuda da mesma cor e estava descalço. O

Disque Denúncia pede ajuda para localizar a criança e recebe informações pela Central de Atendimento, nos telefones (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177; pelo WhatsApp Anonimizado, no (21) 2253-1177; pelo WhatsApp dos Desaparecidos, no (21) 98849-6254; e por meio do aplicativo Disque Denúncia RJ. O anonimato é garantido.

Fonte: Nacional