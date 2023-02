Cidade do Rio tem recorde de calor nesta sexta-feira de carnaval

A multidão de foliões que já toma conta das ruas do Rio de Janeiro nesta sexta-feira de carnaval experimentou hoje (17) um calor recorde, segundo o Sistema Alerta Rio, serviço meteorológico da prefeitura. Os termômetros marcaram a temperatura mais alta do verão, 41,8 graus Celsius (°C), e a maior sensação térmica já registrada na série histórica do Alerta Rio, 58,3°C.

A sensação térmica recorde foi registrada no bairro de Santa Cruz, na zona oeste da cidade. O mesmo bairro detinha o recorde anterior, de 58°C, no dia 4 de fevereiro deste ano. Já a maior temperatura marcada nos termômetros foi no bairro de Irajá, na zona norte.

A prefeitura do Rio de Janeiro divulgou uma explicação da meteorologista chefe do Alerta Rio, Raquel Franco, sobre o que tem provocado as altas temperaturas na cidade.

“Estamos na estação do verão, em que, em alguns dias, a temperatura pode passar dos 40°C na cidade do Rio. Não há nada de incomum nisso. O que acontece às vezes, além da enorme quantidade de radiação solar, que já é típica desta época do ano, é o que chamamos de pré-frontal. Hoje, por exemplo, foi o que aconteceu. Antes da passagem da frente, mesmo que pelo oceano, os ventos mudam a direção e transportam ar de regiões mais quentes em direção ao Rio”.

O fim de semana de carnaval deve ser marcado por chuvas possivelmente intensas na cidade do Rio de Janeiro. A prefeitura recomenda que os foliões que irão assistir aos desfiles das escolas de samba da Série Ouro na Sapucaí, na noite de hoje, deverão se proteger e levar capa de chuva.

“Até o final desta sexta-feira, a previsão é de pancadas de chuva isoladas nos períodos da tarde e noite, devido à aproximação de uma frente fria em conjunto com o calor que manterão o tempo instável na cidade”, diz a prefeitura.

O Centro de Operações da Prefeitura do Rio informou que o município entrou em Estágio de Mobilização às 17h35 desta sexta-feira, devido à previsão de chuva moderada a forte nas próximas 3 horas.

Segundo o Alerta Rio, núcleos de chuva atuam sobre Nova Iguaçu, com deslocamento em direção ao Rio de Janeiro, podendo atingir as Zonas Oeste e Norte nos limites com a Baixada Fluminense e a Ilha do Governador. Outros núcleos de chuva atuam nas proximidades de Campo Grande e Av. Brasil/Mendanha. Além disso, há condições para a formação de núcleos de chuva diretamente sobre o município.

Fim de semana

O potencial para maior volume de chuva deve aumentar até domingo, segundo previsão divulgada ontem. As precipitações poderão passar de 40 milímetros por hora, chegando a 100 mm em 24 horas tanto no sábado quanto no domingo.

Em caso de chuva forte, a recomendação é permanecer em local seguro, evitar áreas alagadas e locais abertos. Em caso de rachaduras, trincas ou qualquer abalo nas residências é essencial acionar a Defesa Civil, no telefone 199. Em caso de acionamento de sirenes, procure um ponto de apoio.