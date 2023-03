Cidades do RN têm madrugada violenta com ataques a tiros e incêndios

Redes sociais – 14.03.2023 Secretaria de Obras de Acari foi alvo de criminosos na madrugada desta terça (14)

Ao menos nove cidades do Rio Grande do Norte foram alvos de ataques violentos com tiros e incêndios em prédios públicos, comércios e veículos na madrugada desta terça-feira (14). Segundo a polícia, um homem morreu em confronto com os agentes da PM e outros dois foram presos após os atos.

Veja as cidades que foram alvo dos ataques:

Natal;

Acari;

Caicó;

Campo Redondo;

Jaçanã;

Lajes Pintadas;

Parnamirim;

Santo Antônio;

São Miguel do Gostoso.

Os criminosos tiveram como alvo o fórum de Justiça, uma base da PM e prefeitura.

Os ataques

A ação dos criminosos tiveram início durante a madrugada, na cidade de Parnamirim, na Grande Natal, o Fórum de Justiça da cidade foi alvo de dezenas de tiros de arma de fogo.

Além disso, ao menos dois carros da secretaria de obras do município e um ônibus foram incendiados. O fogo no ônibus atingiu a rede de energia elétrica e provocou a interrupção no fornecimento de energia para 107 casas.

Já em Natal, capital do estado, uma base da Polícia Militar foi atacada. Os criminosos atiraram contra o prédio e tentaram atear fogo no local em que trabalhavam agentes da PM.

A polícia também registrou ocorrências de ataques no interior do estado. Na de Caicó, por exemplo, uma loja de motos foi atacada.

Em Acari, veículos da Secretaria de Obras foram incendiados. Os alvos foram tratores, caçamba, retroescavadeira e caminhonetes.

Na cidade Santo Antônio, também no interior do estado, tiros foram disparados contra a sede da prefeitura. Em Jaçanã, um carro foi queimado na garagem da prefeitura.

Os ataques foram confirmados pelo Corpo de Bombeiros que atendeu ocorrências em Acari, São Miguel do Gostoso, Parnamirim, Tibau do Sul, Maracajaú, Regomoleiro – em São Gonçalo do Amarante – e no bairro Ponta Negra em Natal.

O que diz a Secretaria de Segurança Pública

O órgao afirmou, por meio de nota, que monitora desde a noite de segunda-feira (13) um “eventual aumento de ocorrências criminosas” no estado e, ainda, que atua com ação conjunta de todas as forças de segurança. A SESED disse, ainda, que o efetivo policial foi ampliado e pessoas foram presas.

“Os episódios se restringiram à madrugada, entre a meia-noite e 2 horas desta terça-feira. As forças de segurança permanecem mobilizadas”, informou.

