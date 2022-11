Mufid Majnun / Unsplash Cientistas criam vacina universal da gripe com 17 versões do vírus

Pesquisadores desenvolveram uma nova vacina universal para o vírus Influenza, causador da gripe, com 17 subtipos do patógenos a mais que a versão atual disponível.

A nova vacina induziu anticorpos de forma bem sucedida em testes com animais e os protegeu contra óbito por todos os 20 subtipos do Influenza conhecidos hoje, alguns letais.

O objetivo desse novo tipo de imunizante é promover uma resposta imunológica mais ampla contra o vírus, que apesar de causar uma doença mais branda hoje ainda provoca um número considerável de mortes.

Os cientistas da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, publicaram o estudo que demonstrou o potencial da vacina em animais. Nele, escreveram que “é difícil criar vacinas pré-pandêmicas eficazes porque é incerto qual subtipo do vírus Influenza causará a próxima pandemia”.

Hoje os imunizantes são trivalentes (contra 3 subtipos) ou tetravalentes (4 subtipos), no caso das injeções disponíveis na rede privada, embora existam 20 versões conhecidas do Influenza.

Agora, por conta da pandemia de Covid-19, eles decidiram criar uma nova vacina com a tecnologia inovadora de RNA mensageiro (RNAm), que é alvo de pesquisas há décadas.

A expectativa não é que a nova aplicação para a gripe seja altamente eficaz em impedir a contaminação por todas as versões do Influenza mas, assim como as da Covid-19 hoje.

Nos testes com animais, o novo imunizante induziu níveis altos de anticorpos para todos os 20 subtipos. Caso a estratégia seja de fato eficaz, eles acreditam que pode até mesmo dispensar a necessidade de vacinar a população todo ano.

Fonte: IG SAÚDE