Cievs estadual amplia a Rede Nacional de Vigilância Epidemiológica hospitalar em Rondônia

Como queremos ver o trânsito de Rondônia em 2030? Este foi o questionamento realizado para os servidores durante o processo de elaboração do Planejamento Estratégico 2023-2026 do Departamento Estadual de Trânsito – Detran Rondônia, entregue aos gestores neste mês, no auditório Jerônimo Santana do Palácio Rio Madeira, em Porto Velho. A solenidade contou com a participação online de gestores das Circunscrição Regional de Trânsito – Ciretrans do interior do Estado.

A construção do Plano Estratégico pautou-se por um processo de planejamento estruturado em três etapas, divididas em oito fases, com a participação de diversos atores, a média e alta gerência, além da direção do departamento. “Proporcionando o nivelamento de conhecimento acerca da realidade da instituição e consequente mapeamento dos desafios a enfrentar”, explicou a diretora administrativa e financeira, Letícia Cristina Machado Batista.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha referenciou todo o trabalho realizado pelo corpo técnico do Detran/RO, apontando o diferencial quanto ao nivelamento da estrutura funcional apresentada à sociedade. “Mudamos a forma de fazer política em Rondônia, adotando o cidadão como prioridade da gestão, e agora começamos a vislumbrar o que plantamos”.

Durante o processo do planejamento, foi identificado através de pesquisas, um conjunto de situações que, sob a ótica dos entrevistados e participantes da pesquisa, as oportunidades que o cenário da gestão do trânsito rondoniense apresenta, as potencialidades por eles percebidas, sendo listados:

Tecnologia – com implantação de videomonitoramento, plataformas online, veículos rastreados por satélites, autuações por meio eletrônicos, reduzindo custos e falhas de operação;

Segurança – vias mais sinalizadas, asfaltadas e reformulação da malha rodoviária;

Atitude – trânsito à serviço da preservação de vidas;

Responsabilidade – municipalização do trânsito, promoção de fiscalização com atuação conjunta de órgãos – estadual, federal e municipal; interligação tecnológica de municípios ao Sistema Nacional de Trânsito – SNT através de centrais inteligentes de gestão do trânsito.

A cerimônia de entrega do Planejamento Estratégico foi apresentada pelos gestores de forma a contemplar os avanços e conquistas dos últimos anos.

“Mais um momento histórico para o Detran com a entrega do Plano Estratégico, um trabalho feito por várias mãos, com a participação da sociedade e dos nossos servidores. Temos uma bússola, uma direção traçada e um caminho a seguir. Obrigado a todos que ajudaram na construção desse projeto tão importante, em destaque, a diretora administrativa e financeira, Letícia Cristina Machado Batista, por tratar com a devida prioridade essa demanda”, ressaltou o diretor-geral do Detran, Paulo Higo .

Paulo Higo enfatizou, que, além da entrega do Plano Estratégico, o Detran Rondônia também esteve em evidência ao receber o Prêmio Destaque Senatran.

“Deixo aqui registrado o meu mais sincero agradecimento a todos que participaram desta empreitada ao meu lado, diretores, assessores, coordenadores, chefes e demais servidores, capitaneados pelo governador Marcos Rocha. Lembrem-se: todos vocês tiveram uma importância fundamental para os avanços conquistados! A sociedade rondoniense logo testemunhará os avanços e projetos estruturantes que semeamos nesta gestão”, destacou.

