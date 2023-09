Cinco pessoas morrem após confrontos com policiais na Bahia

O São Paulo conquistou neste domingo (23.09), a Copa do Brasil de 2023 em uma emocionante final contra o Flamengo.

Após um empate por 1 a 1 no jogo de volta, realizado no Morumbi, o tricolor paulista levou a melhor devido à vantagem obtida na partida anterior, vencendo por 1 a 0 no Maracanã.

O Flamengo abriu o placar com um gol de Bruno Henrique, mas o São Paulo conseguiu empatar nos acréscimos do primeiro tempo com um belo gol de Rodrigo Nestor. Esse gol foi especialmente significativo para o jogador, que respondeu às críticas e desconfianças com uma atuação brilhante.

Essa conquista foi muito importante para o São Paulo, pois a Copa do Brasil era o único título que faltava em sua vasta galeria de troféus. O time havia chegado à final em 2000, mas acabou sendo derrotado pelo Cruzeiro.

Além disso, o título marcou o retorno de Lucas Moura ao clube, que já havia conquistado a Copa Sul-Americana em 2012. Para o Flamengo, essa foi a sexta final perdida na temporada, o segundo sob o comando de Jorge Sampaoli. Agora, a equipe carioca concentra suas chances de título no Brasileirão, mas a distância para o líder Botafogo é de 11 pontos, o que torna a conquista improvável.

A vitória na final rendeu ao São Paulo uma premiação de R$ 70 milhões, enquanto o Flamengo recebeu R$ 30 milhões, além do valor arrecadado nas fases anteriores da competição.

No geral, a partida foi disputada em alta temperatura, com termômetros marcando 35ºC antes do início do jogo. O Flamengo começou melhor, mas o São Paulo conseguiu equilibrar o confronto e segurou o resultado, garantindo o título tão esperado pelos torcedores.

Foi uma conquista histórica para o São Paulo e uma decepção para o Flamengo, que segue em busca de um título nessa temporada.

