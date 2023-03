CINE CEU – Projeto promove integração e lazer para crianças da zona Leste de Porto Velho

Primeira sessão do ano envolveu mais de 180 alunos do ballet

A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), realizou na sexta-feira (2) na Praça CEU a primeira sessão de 2023 do projeto Cine CEU. O objetivo é levar o cinema para crianças de escolas municipais, de 7 a 13 anos, tirando da rotina de sala de aula e oferecendo a experiência completa de ir ao cinema, com direito a pipoca e refrigerante.

Participaram crianças alunos do Ballet da Semdestur, com o filme escolhido pela coordenação: “A bailarina”, que conta a história de uma criança abandonada no orfanato e tinha o sonho de ser bailarina e com muito esforço conseguiu realizar o sonho.

A secretária da pasta, Glayce Bezerra, fala da importância da ação. “Todas as ações da Semdestur tem como meta o bem estar da população e isso inclui nossas crianças. Oferecemos esta primeira edição do Cine CEU para nosso ballet e foi um sucesso. Outras crianças terão a oportunidade de ir ao nosso Cine CEU ao longo do ano e desfrutar desse contato com as artes, filmes com mensagens educativas e lazer”.

Delídio Pinheiro, Gerente de Divisão da Semdestur, fala sobre o projeto. “O Cine CEU é um projeto da Prefeitura Porto Velho que contempla os alunos das escolas municipais e iniciou no ano de 2021. Tivemos uma pausa por conta da covid-19 e retornamos este ano, com os alunos do projeto de ballet da Praça CEU, divididos em duas sessões, sendo uma pela manhã e outra à tarde”.

O projeto será realizado todo mês, duas vezes por semana, com os alunos municipais.

Francisca Lucilene diz que está feliz em poder trazer os netos para o cinema na praça CEU. “Para meus netos é uma nova experiência, muito boa. Este cinema para as crianças da zona Leste é uma novidade espetacular, o trabalho que a praça CEU oferece em todos sentidos do esporte são ótimos para todos aqui”, finalizou.

“Aqui o Cine CEU é uma forma da gente relaxar um pouco das atividades do nosso dia, para poder aprender mais com cinema, e o filme a bailarina que estamos assistindo é bom para a gente memorizar alguns passos, comentou Gabriele Beatriz.

A ação é coordenada pela Semdestur, através do Departamento de Desenvolvimento Socioeconômico e do Grupo Gestor da Praça CEU.

Texto: Rando Silva

Foto: Rando Silva

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO