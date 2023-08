CINE CEUCerca de 60 alunos da rede municipal foram beneficiados com projeto de cinema

Ação acontece em alusão ao mês de conscientização e combate à violência contra a mulher

Ações de conscientização sobre o combate a todos os tipos de violência contra a mulher são necessárias durante todo o ano e intensificadas durante a campanha Agosto Lilás, que busca chamar a atenção da sociedade para o tema. Por isso, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), em parceria com a Secretaria Municipal de Administração (Semad), promoveu uma ação que visa orientar os profissionais sobre as formas de evitar e combater o assédio moral e sexual no ambiente de trabalho.

A atividade é uma ação coordenada pela Divisão de Controle de Doenças e Agravos de Notificação (DCDAN), da Semusa, em parceria com a Divisão de Apoio Psicossocial (DIAP), da Semad. Durante a palestra, foram abordados de forma prática e dinâmica temas relevantes como: os tipos de assédios, como identificar e prevenir uma violência, conflitos interpessoais no ambiente de trabalho e como cuidar da saúde mental.

A campanha Agosto Lilás foi criada em referência a Lei Maria da Penha, sancionada em 7 de agosto de 2006 e que este ano completa 17 anos. Elaborada para amparar as mulheres vítimas de violência, seja ela física, sexual, psicológica, moral ou patrimonial, além de sensibilizar e conscientizar a população sobre o combate pelo fim da violência contra a mulher em espaços públicos e privados.

Mais do que sensibilizar a comunidade sobre os tipos de violência, o objetivo da iniciativa é orientar sobre as formas de abuso, auxiliar as mulheres que sofrem essas violências, informar sobre os direitos das mulheres e incentivar a busca por ajuda.

“Muitas vezes o profissional não sabe como identificar um assédio moral ou sexual. E ainda temos casos em que o servidor sofre algum tipo de violência e não sabe como lidar e se cala, ou pior, tira a própria vida devido ao local de trabalho ser um espaço violento, onde fica insuportável conviver. Nosso principal objetivo é combater e findar este tipo de situações, por isso, tratar do assunto e mostrar espaços e alternativas para nossos profissionais saberem como identificar, combater e se prevenir é de suma importância”, relata Raissa Almeida, gerente da DCDAN.

O psicólogo e gerente da Divisão de Apoio Psicossocial da Semad, Lucas Manoel, ressalta a importância da ação. “Precisamos estar em alerta aos sinais e cuidar dos nossos servidores. A gente entende que um servidor que sofre com algum tipo de abuso não consegue estar bem, tanto mentalmente como fisicamente e não é isso que queremos. O que buscamos é garantir a saúde do profissional para que assim ele possa realizar os serviços da melhor forma possível”, afirma.

Rosimar Viana, que atua no Departamento Vigilância em Saúde (DVS) da Semusa há quase 30 anos, aponta que esse tipo de atividade é essencial para promover a saúde e bem-estar do profissional.

“Acho a estratégia muito importante e inovadora. Tenho a oportunidade de estar me reconhecendo dentro de uma serviço mais assertivo e aconchegante e que demonstra preocupação com o servidor. A doença mental, por exemplo, que foi assunto tratado aqui hoje, é uma situação bastante crescente em nosso meio e uma oportunidade dessa é muito interessante para que a gente entenda as principais causas dos transtornos que ocorrem dentro dos nossos serviços”, apontou a técnica de vigilância em saúde.

A secretária da Semusa, Eliana Pasini, é grande defensora e incentivadora de ações que garantam bem-estar e a promoção da saúde do servidor. “Temos realizado investimentos e empregado esforços para proporcionar um ambiente de trabalho cada vez melhor para os trabalhadores da saúde, atuando fortemente para melhorar as condições de trabalho, proporcionando bem-estar ao servidor e, consequentemente, à população que busca nossos serviços”.

Texto: Jainni Victória (sob supervisão de Luciane Gonçalves)

Foto: Semusa

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO