Circuito Rondon Cultural começa nesta sexta-feira, 25; confira a programação

Começa nesta sexta-feira, 25, o Circuito Rondon Cultural, que será realizado no ginásio Cláudio Coutinho, em Porto Velho. O evento contará com apresentações de diversos segmentos artísticos. O Circuito Rondon Cultural é promovido pelo Governo de Rondônia, coordenado pela Superintendência de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer – Sejucel.

Neste primeiro final de semana, do dia 25 a 27 de novembro, haverá mostra de Quadrilhas e Bois-Bumbás, grupos folclóricos, danças diversas, Capoeira, música, dentre outros; as apresentações iniciam às 19h e seguem até a meia-noite.

Os shows também serão transmitidos por meio de telões instalados nas praças: Aluízio Ferreira (Centro), Poliesportivo do Cohab (zona Sul) e praça do Mariana (zona Leste).

Entre as atrações deste final de semana estão: Banda Luana Shockeness, Quadrilha Mirim Rosa Divina, cantor Ulisses Guedes, Grupo de Dança Pyovanya, Quadrilha Junina Tradição e Boi Adulto Marronzinho.

ROSA DIVINA

Com mais de 40 anos de existência, a Quadrilha Rosa Divina é uma das mais tradicionais do Estado de Rondônia. O grupo surgiu no Bairro Mato Grosso, em Porto Velho, próximo à igreja do Divino Espírito Santo, que remete ao nome da quadrilha. Os quadrilheiros da época de criação do grupo, se apresentaram na 1ª Mostra de Quadrilhas e Bois Bumbás, realizada pela então Secretaria de Estado da Cultura – Secet, em 1982.

BOI MARRONZINHO

Nascido na vila Tupi, apenas como uma brincadeira, foi abraçado pela família de seu Estevão Fernandes. O nome Marronzinho era provisório, mas acabou ganhando o coração de todos que fizeram parte da consolidação do grupo e se tornou referência em Rondônia.

Fonte: Governo RO