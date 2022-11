Circuito Rondon Cultural é lançado pelo Governo do Estado; programação começa dia 25

O lançamento da primeira edição do Circuito Rodon Cultural aconteceu nesta segunda-feira, 21, no Salão Nobre Rosilda Shockness, no Palácio Rio Madeira – PRM, em Porto Velho, durante a entrega do Prêmio Tereza de Benguela. O Circuito Rodon Cultural é promovido pelo Governo de Rondônia, coordenado pela Superintendência de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer – Sejucel.

Com apresentações de diversos segmentos artísticos, a programação já está definida para acontecer entre os dias 25 a 27 de novembro e 2 a 4 de dezembro, no Ginásio Cláudio Coutinho, das 19h à meia-noite, haverá a mostra de Quadrilhas e Bois-Bumbás, grupos folclóricos, danças diversas, Capoeira, música, e demais apresentações; nos dias 3 e 4/12, no Teatro Palácio das Artes, das 19h às 22h, durante o evento, o público poderá prestigiar apresentações de ballet e teatro. A entrada é gratuita.

Os shows também serão transmitidos por meio de telões instalados nas praças: Aluízio Ferreira (Centro), Poliesportivo do Cohab (zona Sul) e praça do Mariana (zona Leste).

O evento acontece este mês, em alusão ao Dia Nacional da Cultura – comemorado em 5 de novembro. A superintendente da Sejucel, Camila Lima Ribeiro ressalta que atividades como essas contribuem para o fortalecimento da cultura do Estado. “Desejamos que este seja um momento de lazer e alegria aos fazedores de cultura e à população como um todo, que poderá viver esta experiência de imersão no universo cultural, encerrando o ano de maneira especial”, destacou.

Como parte da programação, no dia 13 de dezembro, no Teatro Palácio das Artes será realizada a cerimônia de premiação “Troféu Jacamim da Costa Verde”, premiação especial de destaques da cultura no ano 2022, assim como, entrega de títulos de Reconhecimento de Patrimônio Histórico e Cultural aos detentores de manifestações culturais rondonienses, como: Arraial Flor do Maracujá; Banda do Vai Quem Quer; Banda Furiosa da Polícia Militar; Roda de Capoeira Rondoniense; Espetáculo, O Homem de Nazaré; Festa do Divino Espírito Santo do Guaporé e a Marcha para Jesus.

A programação termina em 14 de dezembro, no Teatro Guaporé, com a exibição do filme “O Gigante”, que retrata a história e trajetória de Marechal Rondon.

Fonte: Governo RO