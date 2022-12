Circuito Rondon Cultural encerrou 2ª fase com apresentações musicais, danças juninas e orientais

O Circuito Rondon Cultural movimentou o final de semana em Porto Velho, com a presença do público, que prestigiou as várias apresentações culturais e de dança, que aconteceram no Ginásio Cláudio Coutinho e Teatro Estadual Palácio das Artes.

O maestro da Orquestra Villa-Lobos, Marcelo Yamazaki participou do evento cultural no Ginásio Cláudio Coutinho e parabenizou a Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer – Sejucel, por promover oportunidades aos músicos, grupos de danças e demais segmentos em mostrar suas artes ao público.

“É um circuito que realmente veio para ficar e quero parabenizar o Governo de Rondônia por essa iniciativa. Espero que possamos continuar com esse Circuito Cultural durante anos, promovendo o fomento da cultura rondoniense”, disse Marcelo Yamazaki.

No Ginásio Cláudio Coutinho, a noite de apresentações do Circuito Cultural começou com a apresentação do cantor portovelhense Silvinho Santos, que antes de apresentar suas canções, prestou homenagem ao seu pai, o saudoso jornalista e compositor Silvio Santos, conhecido como ‘Zé Katraca’.

Para a superintendente da Sejucel, Camila Lima, o Circuito Rondon Cultural trouxe uma experiência diferente à população, com um misto de artes expressas em todos os dias do evento. “Estamos satisfeitos com o resultado, e entendemos que as próximas edições trarão uma representatividade e presença, ainda maiores. Foi um grande projeto, que envolveu muita dedicação, zelo e amor pela cultura e pelo nosso povo”.

APRESENTAÇÕES

Além da programação no Ginásio Cláudio Coutinho, o Teatro Estadual Palácio das Artes contou com grande presença de público para acompanhar as apresentações, que foram iniciadas no fim da tarde, e contou com o encerramento da Companhia de Dança Cristina Pontes, com uma apresentação de dança oriental, retratando “Todas as Tribos”, com a participação de 13 integrantes.

Para Cristina Pontes, que participou pela primeira vez com uma apresentação tribal, se sentiu contente com a oportunidade em estar no Circuito Rondon Cultural. “Mostramos várias fusões, etnias, trazendo uma mistura de danças inéditas. Todos os anos apresentamos dança do ventre, árabe, egípcia e cigana, com mulheres de todas as idades e estamos muito felizes em fazer parte deste momento”, salientou.

Uma das integrantes da Companhia de Dança Cristina Pontes, Lene Reis, contou que realizou “um sonho de muito tempo e com apenas três meses de dança do ventre, aproveitou a oportunidade de se apresentar pela primeira vez ao público”.

Fonte: Governo RO