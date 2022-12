Circuito Rondon Cultural segue com programação no Teatro Guaporé e no Ginásio Cláudio Coutinho, neste domingo

Essa é a primeira vez que Daniele Souza Santos e a filha Ana Beatriz de 8 anos vão ao Teatro Palácio das Artes, elas moram no bairro Cascalheira, zona Leste de Porto Velho. Em sua primeira experiência no teatro, Ana Beatriz participou da apresentação Danças Princesas do Pirulito do Projeto Ballet Estrelinha, que faz partes da programação do Circuito Rondon Cultural. A pequena contou sobre a emoção de se apresentar. “Minha mão tremia quando eu ia fazer o passo. Foi muito legal e muito emocionante. Gostei muito daqui”, afirmou a menina.

Daniele também falou como foi assistir a apresentação da filha. “Foi emocionante ver minha filha se apresentando aqui. Gostamos muito de ballet e dessa vez, além de assistir as apresentações, aproveitamos para conhecer o Teatro que é muito bonito”. Ela ainda acrescentou que a avó de Ana Beatriz foi de bicicleta da zona Leste para o Teatro Palácio das Artes, mas infelizmente, por conta da chuva, se atrasou e não conseguiu chegar a tempo de ver a neta se apresentar. “Quem sabe em uma próxima oportunidade”, lamenta a mãe da bailarina.

Neste segundo final de semana, o evento conta com atrações musicais, culturais e de outros segmentos artísticos. As apresentações iniciam às 18h e seguem até 22h, no Teatro Palácio das Artes e no Ginásio Cláudio Coutinho, acontecem das 19h até a meia-noite. O Circuito Rondon Cultural é promovido pelo Governo do Estado, por meio da Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer – Sejucel.

De acordo com a superintendente, Camila Lima Ribeiro, o retorno dos artistas foi muito positivo. “Os artistas estão gostando muito do espaço que está sendo disponibilizado pelo Governo de Rondônia, para que eles possam se apresentar, além da transmissão pelos nossos canais nas redes sociais e a visibilidade. Eles dizem que precisavam de uma oportunidade como esta para desenvolverem seus trabalhos. Temos nos colocado à disposição de todos os artistas rondonienses para que o Rondon Cultural continue acontecendo nos próximos anos, assim como outros eventos culturais”, enfatizou.

Neste domingo no Ginásio Cláudio Coutinho, as apresentações seguem com o cantor Silvinho Santos , Igor Albuquerque , quadrilha Rádio Farol , Boi-Bumbá Az de Ouro , Joselma Veras Pereira, quadrilha Mocidade Junina , Jéssica Maiumi e Guerreiro Watiku Maican.

Já no Teatro Palácio das Artes a programação será: Pintando o Mundo com Joni Falcão , Sonhos de Luz com Studio de Dança Aurora, Metamorfose com Grupo Clarice Lopes , Show Musical com Priscilla e Carlos Guery , Uma Noite Encantada de Natal,

com Centro de Dança Barbara Takase , A Menina e a Roseira com Grupo Wal Brasil , Todas as Tribos com Cia Cristina Pontes. O evento cultural marca um momento de volta aos palcos, às pistas e que a classe artística pode se apresentar e alegrar a população rondoniense.

