Circuito Rondon Cultural segue com vasta programação neste final de semana em Porto Velho

Na segunda noite do Circuito Rondon Cultural, que vem sendo realizado desde sexta-feira, 25, mais dez grupos se apresentaram ao público presencial e virtualmente. O evento que tem como objetivo mostrar todo o trabalho da classe artística rondoniense, é organizado pelo Governo de Rondônia, por meio da Superintendência de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer – Sejucel, e está acontecendo no ginásio Cláudio Coutinho, em Porto Velho.

De acordo com a superintendente da Sejucel, Camila Lima, “o Circuito Rondon Cultural é uma prova de que o governador Marcos Rocha reconhece a diversidade cultural do povo rondoniense e, por reconhecer, fomenta todos os segmentos da cultura de nosso Estado, sejam os tradicionais grupos juninos, sejam a dança, o teatro e o clássico”, salientou.

Segundo a coordenadora Estadual de Cultura, Madma Dias, a programação foi definida em conjunto com a classe artística e o público esteve presente não só no ginásio, mas também nas redes sociais. ” Tivemos mais de 500 pessoas acompanhando a transmissão, inclusive pessoas de outros estados como Rio de Janeiro assistindo”, relatou ela.

A técnica em enfermagem Marília Freitas veio e trouxe a filha e neta para curtirem o espetáculo. “Nós gostamos e valorizamos a nossa cultura. Já conhecia o Boi Veludinho do Arraial Flor do Maracujá. É muito bom”, ressaltou Marília.

Para a cantora Luana Shockness, “o Circuito Rondon Cultural está ajudando a criar público para as diversas expressões artísticas, incluindo música clássica e balé”, comemorou a artista.

DIVERSIDADE CULTURAL

A programação deste final de semana, segue até este domingo, 27, encerrando a primeira etapa que conta com a Mostra de Quadrilhas e Bois-Bumbás, grupos folclóricos e de danças diversas, além de capoeira, música, dentre outros. As apresentações iniciam sempre às 19h e seguem até a meia-noite. Neste sábado, 26 se apresentaram Lucy Ribeiro, Boi Veludinho, Quadrilha Matuto do Socialista, Cia Stravadança, Boi Bumbá Tira Teima, Quadrilha Junina Jucadro, Companhia Furacão do Brasil, Grupo JUAPB e Banda Locomotiva.

Já na segunda etapa, que acontece no começo de dezembro, entre os dias 2 e 4, o público poderá assistir apresentações, tanto no ginásio Cláudio Coutinho quanto no Teatro Palácio das Artes, onde acontecerão as atividades de ballet e teatro, das 19h às 22h. Todos os shows também estão sendo transmitidos em telões instalados nas praças: Aluízio Ferreira (Centro), Poliesportivo do Cohab (zona Sul) e praça do Mariana (zona Leste).

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Fonte: Governo RO