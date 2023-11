Cirone Deiró anuncia distribuição de mudas de cacau clonal

O deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil) anunciou, nesta segunda-feira (20), a distribuição de 27.500 mudas de cacau clonal a produtores do município de Cacoal. O projeto será desenvolvido por meio de convênio entre o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal. “Essa é mais uma ação que desenvolvemos com o objetivo de ampliar a produção e melhorar a qualidade do cacau produzido em Rondônia”, disse o deputado.

Os interessados devem procurar a Semagri (Secretaria Municipal de Agricultura), em Cacoal e preencher os requisitos básicos para aquisição das mudas, conforme previsto em edital. O atendimento para cadastramento será na próxima segunda-feira, dia 27, por ordem de chegada, com início a partir das 8h00 e término às 13h30.

Cirone Deiró explicou que viabilizou os recursos junto ao Governo do Estado, a pedido do vereador Romeu Moreira, coordenador do Movimento Pró-Cacau, em Cacoal. O deputado também destacou o empenho do governador, coronel Marcos Rocha, no sentido de fortalecer o setor produtivo do Estado. “É um trabalho de parceria que vem resultando em muitos avanços”, afirmou.

Segundo o deputado, o município de Cacoal vem se destacando na cacauicultura, em virtude dos investimentos em clonagem de matrizes que gera alta produtividade, rusticidade e resistência a pragas, que somados com as novas técnicas de manejo adotadas na região, vem motivando os produtores rurais a resgatar a cultura no município. “Já podemos constatar grandes avanços junto ao mercado nacional”, ressaltou.

Indicação Geográfica

O cacau produzido em Rondônia recebeu no último dia 14, o IG (Registro de Indicação Geográfica) para a procedência das amêndoas da fruta, a Theobroma cacao, concedido pelo INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial). Rondônia é o quarto maior produtor de cacau no Brasil, apesar de sua produção representar menos de 1% do mercado nacional. São cerca de 10 mil famílias que cultivam a fruta, sendo uma de suas principais fontes de renda. Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o país deve produzir neste ano 290 mil toneladas de cacau em amêndoa.

Texto: Eli Batista / Assessoria parlamentar

Foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO