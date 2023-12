Cirone Deiró destaca a importância da entrega de veículos para a Educação

No atual cenário global, a busca por alternativas sustentáveis no setor de transporte tem se tornado uma prioridade e, diante dessa necessidade, o deputado Delegado Lucas (PP) apresentou uma indicação ao governo de Rondônia propondo a implantação de uma política de incentivo à aquisição de veículos automotores movidos à base de energia elétrica ou de veículos híbridos no estado.

Segundo o deputado, a execução de uma política de incentivo vai contribuir para a redução da dependência de combustíveis fósseis, fomentando a diversificação da matriz energética e fortalecendo a economia sustentável em Rondônia.

“A isenção ou redução de imposto vai incentivar a população na compra de veículos elétricos ou híbridos, tornando essas opções mais acessíveis economicamente. E proverá também a modernização da frota automotiva e a incorporação de tecnologias mais limpas, além de contribuir para a diminuição da poluição do ar e a mitigação das mudanças climáticas, incentivando a substituição de veículos movidos por combustíveis fósseis.

Junto com a indicação parlamentar, Lucas encaminhou ao poder executivo a minuta de um projeto de lei que trata justamente sobre uma política estadual para aquisição de veículos automotores movidos à base de energia ou veículos híbridos. A proposta foi apresentada para a Casa Civil, Secretaria de Estado de Finanças do Estado (Sefin) e Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Ainda de acordo com o deputado, a execução desta estratégia vai promover um passo significativo para a promoção da sustentabilidade e a construção de um futuro mais limpo e resiliente. “A colaboração entre o governo, a iniciativa privada e a sociedade civil é fundamental para o sucesso dessa transição, que não apenas beneficiará o meio ambiente, mas também contribuirá para o desenvolvimento econômico e social”, destaca.

As vantagens

Os carros elétricos oferecem uma série de benefícios que contribuem para a sustentabilidade ambiental, eficiência energética e uma experiência de condução mais avançada, como:

– Zero emissões locais: Os carros elétricos não emitem poluentes diretamente durante a condução, contribuindo para a melhoria da qualidade do ar, especialmente nas áreas urbanas. Por “dependerem de eletricidade proveniente de fontes renováveis”, os carros elétricos ajudam a reduzir as emissões de gases de efeito estufa em comparação com veículos movidos a gasolina, álcool ou diesel, por exemplo.

– Custo menor: A eletricidade, em muitos casos, é mais econômica do que a gasolina ou o diesel, resultando em custos de operação mais baixos para os proprietários de carros elétricos.

– Manutenção simplificada: Carros elétricos geralmente têm menos peças móveis e componentes sujeitos a desgaste em comparação com veículos a combustão interna, o que pode resultar em custos de manutenção mais baixos.

– Desempenho silencioso e suave: Carros elétricos oferecem uma condução mais silenciosa e suave, pois não possuem o ruído característico dos motores a combustão interna.

– Recarga em casa ou na rua: A conveniência de recarregar em casa durante a noite, além do surgimento de uma infraestrutura de recarga pública, torna a utilização de carros elétricos mais prática e acessível. Em Porto Velho, por exemplo, já existe posto da prefeitura na avenida Presidente Dutra para recarga de carro elétrico.

– Inovações tecnológicas: Carros elétricos frequentemente apresentam tecnologias inovadoras, como sistemas de condução autônoma, integração avançada de entretenimento e conectividade.

Texto: Jônatas Boni/ Assessoria parlamentar

Foto: Pixabay/Reprodução

Fonte: Assembleia Legislativa de RO