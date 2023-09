Cirone Deiró destaca crescimento econômico do estado com a abertura de mais de 8 mil empresas

No último levantamento divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Rondônia se posicionou como o segundo estado com o maior crescimento per capita do Brasil, além de registrar o maior Produto Interno Bruto (PIB) per capita da região Norte, com R$ 32,6 mil. Esses números superaram os valores do Amazonas (R$ 29,4 mil), Tocantins (R$ 29,4 mil), Roraima e Amapá, ambos com R$ 25,1 mil, e o Pará (R$ 26,6 mil). Entre as 27 unidades federativas, 24 apresentaram acréscimos no PIB per capita, sendo que os destaques foram o Amapá, com um aumento de 17,6%, Rondônia, com 13,7%, e o Distrito Federal, com 8,5%. Esse indicador é calculado a partir do valor da produção econômica nas áreas de agronegócio, indústria e serviços de cada estado, dividido pela quantidade de habitantes registrada pelo IBGE.

De acordo com o deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil), esse expressivo crescimento econômico de Rondônia reflete a determinação de trabalho dos rondonienses e a força da economia dos municípios, que têm recebido do governador Marcos Rocha, recursos significativos investidos em infraestrutura e apoio ao desenvolvimento local. Cirone destacou, em particular, os investimentos realizados na agricultura familiar, visando garantir a compra de implementos e impulsionar a produção agrícola, melhorando a renda tanto no campo, quanto na cidade. “Estamos trabalhando, em parceria com o governador, para garantir o desenvolvimento dos municípios e o bem-estar das pessoas. Já entreguei mais de R$ 10 milhões em equipamentos agrícolas para as associações”, afirmou.

Segundo Cirone Deiró, Rondônia também se destaca como o terceiro estado com o maior percentual de abertura de empresas no primeiro quadrimestre de 2023. Durante os meses de janeiro a abril, foram abertas 8.915 empresas, representando um crescimento de 29,9%. Conforme Cirone, essa expansão no número de empresas resultou na geração de mais de sete mil empregos formais, no primeiro semestre de 2023, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). “Essas oportunidades de trabalho surgiram principalmente nos setores do comércio, construção civil, agropecuária e indústria”, avaliou o deputado.

Em parceria com o governador Marcos Rocha (União Brasil), o deputado Cirone Deiró, que tem atuado para atrair novas empresas para Rondônia, disse que com esses resultados promissores, o Estado demonstra seu potencial econômico e capacidade de atrair investimentos, contribuindo significativamente para o desenvolvimento regional e para o fortalecimento da criação de empregos formais. “O crescimento progressivo do estado solidificou a sua posição pela grande diversificação e oportunidades de investimentos. À medida que Rondônia continua a promover um ambiente de negócios favorável, demonstrando solidez fiscal nas contas públicas, atualmente classificado com Triplo A, pelo Sistema Tributário Nacional, continuará atraindo novos investimentos da iniciativa privada”, concluiu.

Texto: Edna Okabayashi / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO