Cirone Deiró destaca importância do diálogo entre Legislativo e Tribunal de Justiça de Rondônia

Na manhã da última segunda-feira (27), o deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil) participou de reunião no gabinete da presidência da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) ao lado do presidente Marcelo Cruz (Patriota) em reunião com o recém-eleito presidente, desembargador Raduan Miguel Filho, do vice-presidente, desembargador Glodner Luiz Pauletto, e do corregedor-geral da Justiça, desembargador Gilberto Barbosa Batista dos Santos. Além do desembargador, Alexandre Miguel, diretor da Escola da Magistratura. Durante o encontro, o parlamentar reforçou o compromisso da Casa de Leis com o fortalecimento das relações institucionais e desejou sucesso aos eleitos para o biênio 2024/2025 à frente do Poder Judiciário. A nova gestão assumirá em 1º de janeiro de 2024 com mandato até dezembro de 2025.

Segundo o parlamentar, essa harmonia entre os Poderes Legislativo e Judiciário tem como objetivo ampliar a atuação do Tribunal, com especial atenção aos mais necessitados. O deputado destacou o trabalho realizado pela atual gestão, e pelo corregedor-geral, desembargador José Antonio Robles, pela realização de ações voltadas para a regularização fundiária da população carente. Cirone Deiró também ressaltou a importância de ampliar iniciativas desta natureza que aproximem o Tribunal da população, oferecendo um atendimento mais humanizado.

De acordo com Cirone Deiró, o diálogo permanente entre a Assembleia Legislativa e o Tribunal de Justiça de Rondônia busca fortalecer o compromisso com a justiça e o bem-estar social, garantindo que os direitos daqueles que mais precisam sejam assegurados. O deputado Cirone Deiró representa a Assembleia Legislativa no Comitê Estadual Interinstitucional de Regularização Fundiária do Tribunal de Justiça, criado para promover ações de incentivo à regularização fundiária em todo o estado. Ele defendeu que a parceria entre a Assembleia Legislativa e o Tribunal de Justiça é fundamental para o desenvolvimento dessas iniciativas em benefício da população.

Segundo o deputado Cirone Deiró, sob a liderança do deputado Marcelo Cruz, presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, juntamente com os demais 23 deputados há uma conjugação de esforços pelo fortalecimento institucional da Casa de Leis e da ampliação do diálogo com os demais poderes. “Reafirmamos nosso compromisso em fortalecer esse diálogo com os poderes constituídos, visando promover relações sólidas e a implementação de políticas públicas eficientes em benefício de todos os rondonienses. Acreditamos que somente por meio do diálogo e da união entre os poderes será possível alcançar resultados positivos e efetivos para a população”, concluiu.

Texto: Edna Okabayashi I Assessoria parlamentar

Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO