Cirone Deiró destaca importância do novo Hospital Materno Infantil de Cacoal

O deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil) disse que o trabalho realizado pela Prefeitura Municipal, no Hospital Materno Infantil de Cacoal, garantiu a revitalização completa da unidade e vai proporcionar um atendimento de qualidade à população. Segundo Cirone, além de reforma e ampliação, houve aquisição de novos móveis e de equipamentos de última geração. “Quero parabenizar o prefeito Adailton Fúria, por esse importante passo em busca de uma saúde pública que atenda as necessidades da população”, afirmou.

A reinauguração do hospital foi realizada nesta segunda-feira (25), com a presença de diversas autoridades. Cirone Deiró, que cumpria agenda em outro município, foi representado, no evento, pela esposa Noeli Brum Deiró. “Tenho conhecimento do trabalho de qualidade, desenvolvido pelo prefeito Adailton Fúria, no Materno Infantil e sei também da importância desse hospital para a população cacoalense”, destacou Cirone

O vereador Zivan Almeida, que também prestigiou a reinauguração do hospital, afirmou que a partir de agora, as pacientes que buscam por atendimento no local, vão viver uma nova realidade. “Estamos avançando no atendimento de qualidade para nossa população”, disse.

As obras de reforma e ampliação do hospital foram executadas no período de aproximadamente dois anos. A partir de agora, a unidade conta com 21 leitos, com serviços de enfermaria, berçário, obstetrícia e centro cirúrgico. O projeto de revitalização inclui outros 20 leitos que devem ser entregues na próxima etapa da obra.

Texto: Eli Batista / Assessoria parlamentar

Foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO