Cirone Deiró é diplomado pelo Tribunal Regional Eleitoral para o segundo mandato de deputado estadual

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, desembargador Paulo Kiyochi presidiu sessão solene, na tarde de ontem, 15 de dezembro, para a diplomação dos deputados estaduais, federais, senador, vice-governador e governador que venceram as eleições de 2022. Este foi o último ato da justiça eleitoral para habilitar os eleitos a assumirem os respectivos cargos. Na condição de quarto deputado mais votado de Rondônia com 22.207 votos, Cirone recebeu seu diploma para cumprir o segundo mandato das mãos do juiz eleitoral Igor Rabib Ramos Fernandes. Ele agradeceu a Deus pela oportunidade de continuar servindo aos rondonienses na Assembleia Legislativa e dedicou o diploma recebido pelo Tribunal Regional Eleitoral a família, amigos, apoiadores, voluntários da campanha e aos rondonienses.

Com uma trajetória política marcada pelo compromisso com o desenvolvimento econômico e integrado dos municípios com ênfase na geração de emprego e renda, Cirone conquistou votos nos 52 municípios. Esta expressiva votação demonstrou o reconhecimento dos eleitores pelos serviços prestados em todos os segmentos. Desde que assumiu seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa, Cirone priorizou a liberação de recursos para atender as mais diversas necessidades dos municípios, especialmente para a execução de obras de infraestrutura como forma de garantir a melhoria da qualidade de vida dos moradores.

O apoio e a liberação de recursos para a agricultura familiar também foram priorizados pelo deputado Cirone que atendeu dezenas de associações com recursos para compra de implementos agrícolas, secador e máquina de beneficiamento de café. Os recursos estão contribuindo para melhorar as condições de trabalho dos agricultores e suas famílias e gerar emprego e renda no campo e na cidade. “A grande maioria dos municípios rondonienses tem na agricultura sua maior fonte de renda para fomentar o desenvolvimento local e melhorar as condições de vida dos moradores”, defendeu.

Com um trabalho sério e comprometido em defesa da inclusão e garantia dos direitos das pessoas com deficiência, o deputado Cirone avançou nesta importante pauta para os rondonienses com deficiência. Segundo ele, as obras de infraestrutura, a exemplo de pavimentação de ruas, avenidas, construção de pontes e galerias são importantes, mas cuidar das pessoas que vão usar esses espaços deve ser prioridade. “O bem-estar das pessoas sempre deve vir em primeiro lugar, especialmente das pessoas com deficiência”, assegurou.

O êxito do deputado Cirone na política marca o reconhecimento da trajetória da família Deiró que chegou em Rondônia na década de 70. Na época, seus pais, os pioneiros Ozilton Ferreira Deiró e Jacirene Moreira Deiró integraram o movimento de pioneiros que colonizaram o município de Vilhena. Cirone é o primogênito, de seis irmãos e quando a família chegou ao estado, ele tinha apenas seis anos de idade. Ainda jovem, Cirone se mudou para Cacoal, para abrir uma filial da Tozzo Bombas Injetoras. Na condição de empresário, sempre esteve envolvido com as questões de interesse da comunidade local. Com um olhar atento e sensível às dificuldades que os pioneiros enfrentaram, Cirone trouxe essa experiência para a vida pública, realidade que tem contribuído com sua visão ampla e comprometida com o desenvolvimento econômico e social, geração de emprego e bem-estar das pessoas.

