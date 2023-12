Cirone Deiró entrega laboratório de informática móvel na escola Tancredo Neves, em Porto Velho

O deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil) realizou na última quinta-feira (30) a entrega de aparelhos tecnológicos e mobiliário planejado na Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Dr. Tancredo de Almeida Neves, em Porto Velho.

A ação foi iniciada com aula inaugural para os alunos com a apresentação das novas tecnologias, garantindo um fator que pode fazer a diferença na preparação para o ensino fundamental. Foram entregues um notebook para cada professor, tablets aos alunos além de um carrinho inteligente para aprimorar o trabalho de aprendizado realizado pelos professores.

Para a diretora da escola, Mirian Pereira da Silva, o recurso otimizou o trabalho realizado pelos professores junto aos alunos. “Agradeço ao deputado Cirone Deiró por abrir os caminhos, acreditar no nosso projeto e fazer com que esse investimento pudesse chegar em nossa escola. Hoje em dia todas as crianças sabem mexer com celular e temos uma realidade diferente onde contamos com um carrinho que carrega as baterias e faz o armazenamento dos tablets, promovendo a satisfação no trabalho pela inovação tecnológica em conjunto com as turmas”, frisou.

Parlamentar conheceu o trabalho realizado pela escola Dr. Tancredo de Almeida Neves (Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO)

A representante da Semed (Secretaria Municipal de Educação), Lucibet Vincentin, fez um agradecimento especial ao parlamentar pelo incentivo dado à Educação Infantil da capital. “Quero parabenizar a diretora Mirian e agradecer a parceria do deputado Cirone que se colocou à disposição para que esse projeto se tornasse realidade, promovendo a inserção da tecnologia para as nossas crianças, oportunizando as crianças esse acesso, aprimorando o aprendizado e transmitindo os conhecimentos inclusive para o seus pais”, acrescentou.

Para a professora da escola, Joana Paula, a criação do laboratório mirim contribui diretamente na disseminação de conhecimento dos alunos. “Se tornou ainda mais fácil trabalhar com as crianças pois as aulas são mais ilustrativas, em tempo real, e com acesso à internet. Quanto ao sistema de inclusão, este ficou se tornou ainda mais consolidado pois as crianças estão brincando e aprendendo por meio das novas tecnologias, contribuindo no processo de aprendizagem”, afirmou.

O deputado Cirone Deiró ficou satisfeito pelo projeto já ter sido implantado pela escola, contribuindo com o aprendizado das crianças. “Estou feliz de ver o recurso bem empregado com um mobiliário bem feito e a tecnologia implantada em conjunto com os ensinamentos dos professores, proporcionando investimentos para que as nossas crianças possam ter qualidade no processo de alfabetização”, destacou.

Recurso foi utilizado para a aquisição de notebooks, tablets e mobilário planejado (Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO)

Ainda de acordo com Cirone Deiró, a expectativa é que a partir do ano que vem seja implantado o Plano de Ação para a Educação Inclusiva pelo Governo do Estado de Rondônia, projeto elaborado com base em auditoria realizada pelo Tribunal de Contas (TCE-RO), a pedido do parlamentar, contando com ações em conjunto das Secretarias de Estado da Educação (Seduc), da Saúde (Sesau) e da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas).

“Estamos comprometidos com ações que promovam a inclusão escolar dos nossos alunos e é encorajador saber que Rondônia está trabalhando para ter uma política educacional inclusiva com o objetivo de sermos referência nacional em um futuro próximo, aprimorando os atendimentos na educação especial em nosso Estado”, encerrou.

Equipe comandada pela diretora Mirian Pereira da Silva recepcionou o deputado Cirone Deiró (Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO)

Texto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO

Fotos: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO