Cirone Deiró entrega secador de café e ouve lideranças de Alto Alegre dos Parecis

O deputado Cirone Deiró (União Brasil) visitou no último dia 15 de setembro o município de Alto Alegre dos Parecis. O parlamentar fez a entrega de recursos e se reuniu com o prefeito Denair Pedro da Silva e com a vereadora Marlene Rodrigues, além de outras lideranças locais. “Tenho trabalhado para atender as reivindicações da população de Alto Alegre e nesse sentido conto sempre com a parceria da vereadora Marlene e do prefeito Denair”, disse o deputado.

Durante sua estada no município, Cirone Deiró fez a entrega de um secador de café para a Associação dos Criadores e Agricultores (Asprocali), localizada na Linha P-30 Km 10. O agricultor Degazito José de Oliveira, presidente da entidade, agradeceu o apoio de Cirone e afirmou que o implemento recebido vai facilitar o trabalho dos associados.

Cirone Deiró também visitou as escolas municipais Silva Jardim e Paulo Freire, que foram contempladas, respectivamente, com equipamentos de ar condicionado, playground e kits de mesas e cadeiras, por meio de recursos assegurados por ele, junto ao Governo do Estado. Outra instituição visitada foi o Hospital Ana Nery, que recebeu o apoio do deputado na compra de rouparias hospitalares (uniformes e enxovais).

De acordo com o prefeito Denair Silva, o deputado tem apoiado Alto Alegre dos Parecis em diversas áreas. “O trabalho desenvolvido pelo deputado Cirone tem feito a diferença não só em nosso município, mas em todo o Estado de Rondônia”, afirmou.

A vereadora Marlene Rodrigues também destacou o trabalho realizado por Cirone. “Como mulher, professora e moradora de Alto Alegre, me sinto honrada em contar com a parceria do deputado Cirone, na busca de benefícios para nossa população”, afirmou. Ela também se referiu ao trabalho desenvolvido pelo prefeito Denair Silva, “que tem se empenhado para dar toda a contrapartida necessária para que os recursos cheguem ao nosso município”.

Texto: Eli Batista / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO