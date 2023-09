Cirone Deiró entrega secadores de café, moinho, veículo e barcos

O deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil) fez a entrega no último sábado (23) de mais um secador de café, para a Associação dos Produtores Rurais Comunidade Santo Antônio (Asprusa), localizada na linha 14, em Cacoal. “Estamos muito satisfeitos com esse apoio do deputado Cirone, porque esse secador vai ajudar a gente na secagem do café, agregando valor à nossa produção”, disse o agricultor Claudinei Luiz de Souza, presidente da entidade.

Somente no mês de setembro, Cirone já conseguiu atender os municípios de Theobroma, com um moinho para café para a Associação Familiar Café Conquista, além de um veículo para a Secretaria Municipal de Agricultura e Alto Alegre dos Parecis, com um secador de café para a Associação dos Criadores e Agricultores da Linha P-30. Em Cacoal o deputado entregou um secador de café, para a Associação dos Produtores Rurais de Organização Social e Familiar (Aprosf), além de barcos e equipamentos de pesca para a Associação Desportiva e Ecológica dos Pescadores (Asdec).

Segundo Cirone, a viabilização dos recursos para atender as associações representa um avanço significativo no fortalecimento da agricultura familiar, proporcionando melhores condições para o beneficiamento do café e contribuindo com o aumento da qualidade de suas colheitas. “Continuaremos empenhados em apoiar o desenvolvimento da agricultura familiar, ajudando no crescimento e sucesso dos produtores rurais rondonienses”, destacou.

Os recursos foram assegurados pelo deputado, junto ao Governo do Estado, por meio de emendas parlamentares. Segundo Cirone Deiró, o governador Marcos Rocha (União Brasil) está sempre pronto para ouvir as reivindicações da população e para empenhar esforços para que elas sejam atendidas. “Com esse trabalho de parceria, estamos conseguindo atender a população dos quatro cantos do Estado de Rondônia”, disse.

Texto e foto: Eli Batista / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO