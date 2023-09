Cirone Deiró entrega veículo e moinho para café em Theobroma

Esta semana, em Brasília, o deputado estadual e líder do Governo na Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (PSD), tem tratado de várias pautas de extrema importância para o estado de Rondônia. Logo de início, o parlamentar se reuniu com representantes da bancada federal rondoniense para tratar da crise que atinge o setor da agropecuária em Rondônia e demais estados do país.

No Senado Federal, Laerte Gomes se reuniu com os senadores, Confúcio Moura (MDB), Jaime Bagattoli (PL) e Marcos Rogério (PL), já na Câmara Federal, o parlamentar esteve com o deputado federal, Thiago Flores (MDB).

Aos representantes da bancada federal de Rondônia, o deputado alertou sobre a gravidade que a crise no segmento da pecuária pode gerar em todo o estado. Segundo Laerte Gomes, pequenos e médios produtores rurais, que aderiram a financiamentos rurais, junto a instituições como Pronaf, Pronamp, FNO e FNE, estão enfrentando sérias dificuldades para pagar as parcelas que estão chegando com o final da carência dos empréstimos.

“Estamos falando de uma possível crise gravíssima, onde muitos produtores podem até perder tudo o que têm. Com o baixo valor da arroba bovina, fica inviável a comercialização dos rebanhos, e com isso, os pequenos e médios produtores rurais não estão conseguindo honrar com os vencimentos dos empréstimos. É uma situação que precisa de uma força coletiva de nossos representantes no Governo Federal”, ressaltou o deputado.

Nas reuniões com as autoridades, Laerte Gomes pediu que as lideranças da bancada federal rondoniense, unam forças para juntos, cobrarem dos órgãos competentes e responsáveis pelo segmento da agropecuária, como Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), Ministério da Fazenda, Governo Federal e Congresso Nacional, uma medida urgente para solucionar a situação que tem prejudicado os produtores rurais.

“Como eu já havia comentado em sessão ordinária na Assembleia Legislativa, eu apresentei como sugestão a suspensão imediata das parcelas dos financiamentos que vencerão em 2023, 2024 e 2025, para serem pagas ao final dos financiamentos, com a mesma taxa de juros. Não tem outra solução, neste momento precisamos de medidas emergenciais para amparar nossos produtores, e prorrogar as parcelas dos financiamentos pode dar um fôlego para o setor, são prazos que podem salvar anos de muito trabalho, e nesse período o valor da arroba bovina pode normalizar”, declarou Laerte Gomes.

Por fim, o parlamentar também ressaltou o fundamental apoio do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural de Rondônia (CEDREs) e a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Rondônia (Faperon).

“São entidades essenciais para defender o setor agropecuário e produtivo do nosso estado”, concluiu o deputado.

Texto: Juliana Martins / Assessoria parlamentar

Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO