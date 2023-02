Cirone Deiró foi eleito 1ª Secretário da Assembleia Legislativa para os próximos dois anos

A eleição foi o primeiro ato dos deputados, após a sessão de posse, realizada no último dia 01 de fevereiro. Cirone foi eleito 1º secretário para a mesa diretora que terá a presidência do deputado Marcelo Cruz, vice-presidência do deputado Jean Mendonça, 2º vice-presidente, deputado Ribeiro Sinpol. Serão suplentes do deputado Cirone Deiró, os deputados Jean Mendonça, Nim Barroso e Alex Redano.

Entre as atribuições do 1º Secretário está a de ocupar a presidência, na ausência do presidente e dos vice-presidentes. Além de acompanhar os serviços administrativos da Assembleia relacionados a movimentação de pessoal, material e patrimônio, movimentação dos seus servidores bem como emitir atos normativos inerentes às suas atribuições.

Durante seu primeiro mandato, Cirone Deiró se revelou um parlamentar com grande capacidade de diálogo e respeito para com os rondonienses. Ao assumir o cargo de 1º secretário da Assembleia Legislativa ele se comprometeu em ampliar o diálogo com os colegas deputados e trabalhar para assegurar o pleno funcionamento de todos os setores do poder legislativo. “Honrado e agradecido com o voto dos colegas deputados para integrar a mesa diretora neste primeiro biênio para o cargo de 1º secretário da Assembleia Legislativa. Continuarei trabalhando ao lado do nosso presidente Marcelo Cruz e dos demais colegas para fortalecermos o parlamento estadual e responder às expectativas dos rondonienses em relação ao nosso mandato”, afirmou.

Formado em administração de empresas com especialização em contabilidade e controladoria, Cirone conquistou o reconhecimento e respeito dos cacoalenses, ainda durante sua atividade empresarial. Esta experiência da vida empresarial o capacitou para representar as reivindicações e anseios do setor produtivo, empresarial, servidores públicos, agricultores e trabalhadores da cidade e do campo, durante o 1º mandato de deputado estadual. Ao tomar posse para o 2º mandato, quando foi eleito 1º secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, Cirone reafirmou seu compromisso de ampliar o trabalho em defesa dos rondonienses e pela representatividade do poder legislativo.

Texto: Assessoria parlamentar

Foto: Thyago Lorentz / Secom ALERO