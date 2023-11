Cirone Deiró garante recurso para etapa do Rondoniense de Motocross em Cacoal

O deputado Delegado Camargo (Republicanos), dando sequência às suas ações do gabinete itinerante pelo interior do estado, esteve na tarde da última quinta-feira, 16, acompanhando os trabalhos da construção da ponte sobre o Rio Jamari, que liga o município de Alto Paraíso à BR 364. A obra está com o cronograma atrasado há mais de seis meses e a nova previsão de conclusão, de acordo com o governo do estado, é para o próximo mês de dezembro.

De acordo com o deputado Camargo, com a falta de conclusão da ponte a população de Alto Paraíso, Garimpo Bom Futuro, Marco Azul e comunidades que necessitam da travessia vêm sendo prejudicadas, especialmente no que se refere à demora da balsa.

“A população está cobrando urgência na conclusão da obra desta ponte, cuja entrega está atrasada há mais de seis meses, sem nenhuma explicação por parte do governo do estado quanto aos motivos do atraso. Agora a nova data está marcada para o fim de dezembro, mas no ritmo que está o serviço da empresa, dificilmente este prazo seja cumprido, pois além da parte do concreto armado que ainda não encerrou, tem toda a parte da construção das cabeceiras e da pavimentação asfáltica”, disse o deputado.

Camargo também faz um alerta com relação a chegada do período chuvoso em Rondônia, o que deve dificultar o trabalho de compactação para a construção dos acessos nos dois lados do Rio Jamari. “Estamos prestes a receber as chuvas do inverno amazônico e isso está preocupando a população, pois o rio enche muito rápido e os trabalhos de compactação das cabeceiras e da parte da estrada que não tem asfalto podem ser prejudicados. Seria interessante que a empresa aumentasse o ritmo de trabalho para tentar entregar o mais breve possível, sob pena de mais uma vez prejudicar a população, disse o deputado.

Nova previsão de conclusão da ponte, de acordo com o governo do estado, é para o próximo mês de dezembro (Fotos: Welik Soares I Assessoria parlamentar)

Durante a fiscalização ao canteiro de obras da ponte, o deputado também esteve observando o serviço prestado pela balsa que faz a travessia entre as duas margens do rio Jamari. “Apesar de precário e demorado, o serviço tem sido prestado pela empresa contratada pelo governo do estado e custeada com o dinheiro público. Pelo menos a população não está mais precisando pagar duas vezes pela travessia até que a ponte esteja pronta. Essa foi uma indicação nossa ao governo do estado, que foi atendida, evitando que o contribuinte tenha que pagar os impostos e ainda a tarifa de travessia”, lembrou o deputado.

