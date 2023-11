Cirone Deiró parabeniza Cacoal e presta contas de trabalho realizado

Na semana em que Cacoal completa seus 46 anos de emancipação política, o deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil) parabeniza o município e afirma que comemora a data festiva, prestando contas do trabalho realizado em favor da população cacoalense. Ele informou que já conseguiu assegurar, com o apoio do governador, coronel Marcos Rocha, R$ 70.737.012,11 para o município, contemplando diversas áreas.

O trabalho desenvolvido por Cirone Deiró na Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) vem recebendo reconhecimento por parte da população. Entre as ações encabeçadas por Cirone, está a defesa das pessoas com deficiência, que passa pela realização de eventos, garantia da educação inclusiva e criação de leis. Também faz parte das iniciativas do deputado, a intermediação, junto ao Governo do Estado, para que as políticas públicas cheguem aos municípios, inclusive ao setor produtivo. Sua linha de atuação contempla, em grande proporção, o setor agrícola, incluindo o pequeno, o médio e o grande produtor.

O agricultor Wanderlei Knaack, presidente da Associação de Agricultores e Agricultoras Rurais e Desportiva Juventude, do município de Cacoal, disse que “a agricultura rondoniense tem o antes e o depois do deputado Cirone Deiró, porque ele simplesmente revolucionou a realidade das associações de produtores rurais”.

A professora Nalzira de Fátima, diretora do Centro de Reabilitação Neurológica Infantil de Cacoal (Cernic), disse que Cirone é um político surpreendentemente ágil e também sensível as questões sociais, além de ser um grande mediador. “O Cirone busca as respostas do que lhe é solicitado de maneira imediata e eficiente, então a visão que tenho dele é a de um grande político”, afirmou.

A empresária Vera Bianchini, presidente da Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni (Assdaco), mantenedora do Hospital Oncológico São Daniel Comboni, disse que Cirone tem conquistado reconhecimento, carinho e admiração como pessoa e como político. “O Cirone é um político que respeita as pessoas, que respeita as entidades. Ele já contribuiu muito com o Estado e tem muito ainda a contribuir”, afirmou.

Texto: Eli Batista / Assessoria parlamentar

Foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO