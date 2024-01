Cirone Deiró pede investigação para identificar criminosos que destruíram plantação de café em Novo Horizonte

O deputado estadual Cirone Deiró manifestou preocupação diante do ato criminoso ocorrido na propriedade dos irmãos cafeicultores Ronieli Hel e Rondinelly Hel, vencedores da 6ª edição do Concafé. Segundo relatos, no último dia 10 de janeiro, a propriedade dos cafeicultores, situada no município de Novo Horizonte do Oeste, foi invadida, resultando na devastação de mais de 2 mil pés de café.

Durante visita a propriedade dos agricultores, Cirone Deiró informou que solicitou ao secretário de segurança pública coronel Vital e ao diretor da polícia civil, delegado Samir investigação para identificar e responsabilizar civil e criminalmente os autores desse ato criminoso. Além da destruição da lavoura de café, as mangueiras de irrigação também foram cortadas.

Cirone Deiró ressaltou que a cafeicultura desempenha um papel crucial na economia local, tornando fundamental a segurança e a proteção dos produtores de café.O deputado Cirone Deiró solicitou que as autoridades ajam com rapidez e eficiência, trabalhando para solucionar o caso o mais rápido possível. “Além de identificar e responsabilizar criminalmente os culpados, é imprescindível que os cafeicultores Ronieli Hel e Rondinelly Hel sejam devidamente ressarcidos pelos danos que sofreram”, afirmou o parlamentar.

Para o deputado Cirone Deiró, a comunidade local, os agricultores e a sociedade rondoniense esperam que a polícia atue com o rigor necessário para identificar e punir os culpados. “Essa medida das autoridades policiais e da justiça trará segurança no campo e garantirá a segurança necessária para o desenvolvimento sustentável da cafeicultura em Rondônia, protegendo os produtores de café contra atos de vandalismo e violência. Os cafeicultores aguardam a resposta das autoridades e ações concretas para que esse crime não fique impune”, concluiu.

Texto: Edna Okabayashi I Assessoria parlamentar

Foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO