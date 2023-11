Cirone Deiró reafirma compromisso com a cafeicultura rondoniense

O deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil) ressaltou na última terça-feira (14) o trabalho da cafeicultura na participação rondoniense no concurso “Florada Premiada”, que foi realizado durante a Semana Internacional do Café, em Belo Horizonte (MG). O pronunciamento foi feito na tribuna da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero).

As cafeicultoras rondonienses brilharam no pódio da 2ª edição Canephora. As vencedoras foram: Lúcia Helena, de Novo Horizonte do Oeste (1º lugar); Nicole Nedel, de Nova Brasilândia D’Oeste (2º lugar); e Celeste Suruí, de Cacoal (3º lugar). Também foi premiada a produtora Luciene de Jesus Maria Santos com a segunda colocação no concurso “Coffee of Year 2023- Conilon/Canéfora”.

Para Cirone Deiró, o evento solidifica a cafeicultura rondoniense. “Um evento de suma importância na participação dos produtores do estado, onde constatamos a qualidade e a eficiência da produção no nosso estado. Estamos produzindo muito mais e com uma área menor com relação a outros estados”, frisou o parlamentar.

Cirone Deiró reforçou que a Semana Internacional do Café tem sido um espaço essencial para promover o encontro entre produtores e apreciadores do café. “Tenho a honra de ter ajudado a construir a Indicação Geográfica Matas de Rondônia para a produção dos cafés Robustas Amazônicos ainda no período em que era vice-prefeito em Cacoal.

De acordo com Cirone Deiró, os produtores rurais tem impulsionado a economia estadual. “Vejo na agricultura familiar, nas pessoas simples que se unem e nós (deputados) por meio do apoio do Governo do Estado, que temos procurado fazer com que nosso café seja reconhecido no Brasil e no mundo”, encerrou.

Texto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO

Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO