Cirone Deiró recebe homenagem na 2ª Copa Devair Dias de Kung Fu Wushu em Pimenta Bueno

O deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil) prestigiou o encerramento da 2ª Copa Devair Dias de Kung Fu Wushu, um evento de destaque dentro do Projeto Social Atitude Jovem, promovido pelo Instituto Zanolli, em Pimenta Bueno. Acompanhado da vereadora Simoni Batista e a convite do professor Thales Coelho da Cunha, presidente do instituto, o deputado teve seu trabalho em prol do esporte reconhecido.

Durante a festividade, Cirone Deiró foi agraciado com uma homenagem especial da Federação Rondoniense de Kung Fu, recebendo das mãos da talentosa campeã Nina Cardoso um troféu em reconhecimento ao apoio incansável aos atletas rondonienses.

O evento contou com a participação de diversos entusiastas do esporte, incluindo a campeã Nina Cardoso e as crianças e jovens envolvidos no projeto de Kung Fu e Boxe Chinês. Para a vereadora Simoni Batista, essa iniciativa, promovida pelo Instituto Zanolli por meio do Projeto Social Atitude Jovem, reforça o compromisso com o desenvolvimento esportivo e a inclusão social em Pimenta Bueno. “O apoio do deputado Cirone Deiró representa mais um passo na valorização do esporte e na busca pelo crescimento de talentos rondonienses”, concluiu.

Texto: Edna Okabayashi I Assessoria parlamentar

Foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO