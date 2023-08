Cirone Deiró recebe medalha “O Guardião da Zona da Mata”

O deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil) foi homenageado na última sexta-feira (25) com a Medalha do Mérito “O Guardião da Zona da Mata”, em Rolim de Moura. A homenagem foi entregue pelo tenente-coronel Railinson Baumann Lopes, comandante do 10° Batalhão de Polícia Militar do Estado de Rondônia, sediado no município e com atuação na Zona da Mata.

A solenidade foi alusiva ao Dia do Soldado e contou a entrega da Medalha do Mérito “O Guardiã da Zona da Mata”, de destaques administrativos e operacionais e promoção de policiais.

Cirone Deiró recebeu a homenagem, em virtude do trabalho realizado em prol das forças de segurança pública do Estado de Rondônia. Segundo o tenente-coronel Railinson Baumann Lopes, a homenagem representa o reconhecimento pela dedicação e pelos esforços do parlamentar, em garantir a segurança e o bem-estar da população de Rondônia. “O deputado Cirone Deiró demonstra seu compromisso e empenho contínuo, em contribuir para a construção de um Estado cada vez mais seguro e protegido”, disse o tenente-coronel.

Apoiar e fortalecer as forças de segurança pública do Estado de Rondônia tem sido uma das principais frentes de trabalho de Cirone Deiró na Assembleia Legislativa. Seu apoio irrestrito às polícias militar, civil e penal, tem contribuído com avanços significativos no que diz respeito a valorização dos profissionais da área.

Texto e foto: Eli Batista / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO