Cirone Deiró ressalta a importância da Constituição Estadual

O deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil) defendeu nesta segunda-feira (20) a importância da celebração em alusão aos 40 anos de Promulgação da Constituição do Estado de Rondônia. A abertura da semana de comemorações foi iniciada no Plenário Lúcia Tereza Rodrigues dos Santos.

O parlamentar relembrou que o Estado foi povoado por pessoas que vieram de outras partes do país. “O Estado de Rondônia é um estado em que, nas décadas de 70 e 80, as pessoas foram estimuladas para integrar para não entregar. Faço parte desses desbravadores que vieram para cá em busca de oportunidades”, frisou.

Cirone Deiró pontuou que o brilho de Rondônia nos últimos anos é reflexo do trabalho desempenhado por personalidades que construíram o Estado. “Somos um estado que é um farol de oportunidades em nosso país. Graças ao trabalho sério desempenhado pelo Governo do Estado em conjunto com o Poder Legislativo. Temos que reconhecer o trabalho dos deputados constituintes pelo brilhante trabalho na elaboração de uma constituição moderna e ampla”, afirmou.

Ao final, Cirone Deiró ressaltou que a celebração é um momento de reconhecimento sobre a importância da Assembleia na construção do estado. “A casa do povo está aberta para receber o que é de anseio da nossa população para poder fazer cumprir o nosso papel. Que nós possamos celebrar, mas acima de tudo ter compromisso com as pessoas que vieram para esta unidade federativa brasileira. Tenho certeza que esses 40 anos serão um marco histórico para o nosso estado de Rondônia”, encerrou.

Texto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO

Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO