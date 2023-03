Cirone pontua avanços e destaca o trabalho na área da Educação

A entrega de óculos da marca OrCam MyEye para alunos com deficiência visual e de um ônibus para a Escola Estadual de Ensino Integral Josino Brito, em Cacoal, estão entre os mais recentes investimentos realizados na educação rondoniense com o apoio do deputado Cirone Deiró (União Brasil).

O parlamentar revelou que os avanços constatados na área da educação são resultados dos diversos investimentos realizados pelo governo do estado. O deputado ainda aproveitou para ressaltar que, desde o início de seu primeiro mandato, adotou a pauta para o setor como uma de suas prioridades e que tem trabalhado em conjunto com a secretária de estado da Educação, Ana Pacini, e das prefeituras, na busca dos recursos necessários para melhorar cada vez mais a qualidade do ensino oferecido aos estudantes das escolas públicas.

Os investimentos feitos no setor, com recursos viabilizados com o apoio do deputado, incluem a construção de salas de aula, de quadras de esportes, de parques infantis e reformas de escolas. Entre as mais recentes conquistas do parlamentar na área, está também a aquisição de um ônibus para a Escola Estadual de Ensino Integral Josino Brito.

Outro ponto levantado em seu mandato tem sido a defesa da educação inclusiva, no qual Cirone tem trabalhado continuamente tornando-se um forte parceiro das famílias de pessoas com deficiência. “Foi realizada a entrega dos óculos OrCam MyEye, que é um dispositivo avançado em tecnologia, capaz de reconhecer textos e até mesmo pessoas, por meio de uma câmera que registra imagens e as transforma em áudio. Ele é considerado uma ferramenta poderosa para ajudar os estudantes com deficiência visual a participar plenamente das atividades escolares”, destacou Cirone Deiró.

Texto e foto: Assessoria parlamentar