Cirurgias e consultas nos municípios: Lebrinha busca apoio do secretário de Saúde para zerar a fila

Com o objetivo de dar celeridade às cirurgias eletivas e consultas que estão reprimidas no sistema de regulação do Estado, a deputada Lebrinha solicitou junto ao secretário de estado da Saúde, Cel. Jeferson Rocha, a realização de visitas técnicas nos hospitais, a começar pela região da Zona da Mata e Vale do Guaporé, para análise da situação. Conforme agenda do secretário, as visitas ocorrerão na segunda semana de março e, nesse sentido, a deputada esteve mobilizando os prefeitos e gestores dessas regiões para que participassem conjuntamente das inspeções e apresentem suas demandas.

Em reunião no gabinete da deputada, o secretário disse que a ação é uma estratégia para a retomada e ampliação do acesso aos procedimentos cirúrgicos. Inicialmente, sob mobilização da deputada Lebrinha, serão visitados os hospitais nos municípios de São Felipe do Oeste, Parecis, Primavera de Rondônia, Santa Luzia, Seringueiras, São Miguel do Guaporé e São Francisco do Guaporé. O gabinete da deputada já acionou os gestores de todos esses municípios.

“Mais de 7 mil pessoas em Rondônia estão na fila aguardando por cirurgias, de acordo com a gerência de regulação do Estado. Precisamos zerar essa fila e o secretário Cel. Jeferson tem mostrado grande habilidade em gerir questões urgentes na Saúde. Os gestores municipais estão muito entusiasmados com sua dinâmica de trabalho”, destaca a deputada Lebrinha.

Por conta da pandemia do novo coronavírus, houve aumento no número de usuários do SUS que aguardam realização de procedimentos cirúrgicos inseridos no Sistema de Regulação do Estado. A iniciativa junto ao Secretário, é para que essas cirurgias possam ser realizadas nos municípios, por meio de uma parceria entre governo e prefeituras, evitando que os pacientes tenham que se deslocar até a capital ou outro polo regional distante.

Texto e foto: Assessoria parlamentar