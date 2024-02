Cirurgias em pacientes com Parkinson estão sendo realizadas no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro 

Buscando promover a melhora na qualidade de vida e garantia de serviços essenciais, por meio do acesso à energia fotovoltaica, produzida a partir da luz solar, dentro das comunidades tradicionais, o Governo de Rondônia realizou de 3 a 12 de fevereiro, o recadastramento de famílias que residem na Reserva Extrativista Rio Pacaás Novos, no município de Guajará-Mirim. O levantamento foi realizado por técnicos da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), visando ações de desenvolvimento sustentável voltadas ao aumento da renda familiar e pelo uso dos recursos naturais da região.

Conforme a Coordenadoria de Unidades de Conservação (CUC), o recadastramento é realizado mediante parceria entre o Governo do Estado, com apoio logístico à ação, e a concessionária de energia que atua em Rondônia.

Para o secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos, as famílias beneficiadas serão atendidas pelo Programa Mais Luz Para Amazônia (MLPA), criado para promover o acesso à energia elétrica às comunidades localizadas nos estados da Amazônia Legal, com o Sistema SIGFI 80, sendo ele um conjunto individual de geração de energia elétrica com fonte intermitente, conhecido popularmente como energia solar, um modo versátil, podendo ser utilizado em locais isolados. “O material utilizado é de alta qualidade e especialmente desenhado para suportar as condições do local de instalação, ou seja, resistente ao sol, chuva, calor, frio e ao vento”, frisou.

O governador Marcos Rocha destacou que, o acesso à energia elétrica é essencial para o desenvolvimento sustentável das comunidades tradicionais. “O fornecimento de energia elétrica em comunidades tradicionais, além de melhorar as condições de vida, fortalece a autonomia local, permitindo o desenvolvimento de soluções adaptadas às necessidades específicas dessas comunidades”, evidenciou.

Morador da Resex Rio Pacaás Novos há 52 anos, Vanderlei dos Santos Pereira ressaltou que, o Projeto é muito importante para os moradores da reserva, já que vai eliminar os custos com o combustível necessário para abastecer o motor, que gera energia apenas no período noturno. “Com a instalação do kit de energia solar, os moradores passam a contar com o benefício da energia 24 horas, garantindo assim, melhores condições de sobrevivência na localidade. Só temos a agradecer ao Governo de Rondônia pelo apoio e a todos os órgãos que se empenharam na implantação do projeto”, concluiu.

Fonte: Governo RO