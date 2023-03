Clássico entre América e Cruzeiro define quem vai para semifinal do Mineirão

O América e o Cruzeiro, fazem neste domingo (19.03), um clássico no Campeonato Mineiro. A partida ocorre às 18h, no Independência. O duelo vale uma vaga na semifinal do Campeonato Mineiro.

Como venceu no jogo de ida, o América tem a vantagem de poder perder por até dois gols de diferença. Porém, o discurso no Clube é não pensar em vantagem e manter o foco e respeito para encarar mais um duelo decisivo diante do Cruzeiro.

Durante a semana, os atletas do América intensificaram trabalhos físicos, táticos e técnicos. Mesmo com a vantagem, o discurso no Coelho é de foco e respeito para manter o time em condições de disputar cada jogada e tentar a vaga na decisão.