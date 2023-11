Cláudia de Jesus apresenta demandas para o governador de Rondônia

O distrito de São Domingos, em Costa Marques, recebeu um impulso de investimento, no valor de R$700 mil, destinado às obras de infraestrutura. A deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil) tem acompanhado o andamento das obras de drenagem e calçadas, solicitação do vereador Legal. A parlamentar tem dado sequência aos investimentos iniciados pelo então deputado estadual Lebrão (União Brasil).

O vereador Legal destaca o avanço das obras, fornecendo detalhes sobre os locais beneficiados. “Os tubos serão instalados nas Linhas 1 e 18, enquanto as calçadas já estão sendo construídas nas avenidas Primeiro de Maio e Senador Olavo Pires. Este é um passo importante para a melhoria da infraestrutura em São Domingos”, enfatizou o vereador.

A deputada Lebrinha ressaltou a importância de investimentos em infraestrutura para promover mudanças positivas na região. “Estamos dedicados a potencializar cidades com melhor qualidade de vida para os moradores e essa iniciativa, esforços conjuntos com o deputado Lebrão e nossos parceiros de desenvolvimento em Costa Marques, é parte desse projeto, sempre com foco em atender às necessidades da comunidade”, afirmou.

Texto e foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO