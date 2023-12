Cláudia de Jesus busca informações sobre encerramento do ensino médio em escola de Ariquemes

O deputado Delegado Camargo (Republicanos) subiu à tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (Alero) na manhã desta quarta-feira (6), para parabenizar ao Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJRO) pela conquista do Selo Diamante, que reconhece o tribunal rondoniense como campeão em produtividade dentre todos os 27 tribunais de justiça brasileiros.

De acordo com Camargo, esta é a quinta vez consecutiva que o TJRO recebe a premiação pela celeridade no julgamento de processos, tornando-se referência em competência e organização em todo o país. “Quero parabenizar a todos os servidores do Tribunal de Justiça, aos desembargadores e, em especial, ao presidente desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia pela conquista desse importantíssimo prêmio que é o Selo Diamante, uma mostra de que em Rondônia se faz justiça com a rapidez e a seriedade que a população merece. Estamos todos muito felizes com essa honraria, que mostra a seriedade e a competência da justiça rondoniense”, disse Camargo.

Camargo destacou que recentemente foi recebido em visita institucional pelo presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, o desembargador Marcos Alaor, onde o parabenizou pessoalmente pelo trabalho desenvolvido pelot tribunal, que orgulha os rondonienses, destoando da máxima de que a justiça tarda, mas não falha. “Aqui em Rondônia a justiça não tarda e não falha e isso se deve ao incansável trabalho de todos os servidores, que pela quinta vez é reconhecido como o mais ágil tribunal de justiça do Brasil”, disse.

Texto: Jocenir Sérgio Santanna I Assessoria parlamentar

Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO