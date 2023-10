Cláudia de Jesus busca recursos para promover biodigestores nas propriedades rurais

A deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil) realizou uma visita ao município de Pimenteiras do Oeste, no último mês, onde se reuniu com a prefeita Valéria Garcia, secretários municipais, vereadores, o presidente da câmara de vereadores Jorgiano Garcia Leite e o vice-presidente Clovanildo Lemes da Costa. O encontro teve como objetivo discutir viabilidades de investimentos para o município.

O municpío de Pimenteiras do Oeste foi incluído no roteiro de visitas da deputada, que percorre o interior do estado para levantar informações junto aos gestores e comunidades sobre os problemas locais.

Além das discussões, a deputada também está realizando entregas de equipamentos e outros benefícios, e fiscalizando obras que o governo do estado está executando, resultado de suas indicações parlamentares.

Investimentos para Pimenteiras do Oeste

A deputada anunciou investimentos para a região. A solicitação do vereador Clovanildo inclui uma grade aradora e uma ensiladeira, que foi prontamente atendida e em breve estará à disposição dos produtores rurais. Além disso, o vereador destacou a necessidade de uma pulverizadora para atender os pequenos produtores locais.

A prefeita Valeria Garcia também apontou outras necessidades que dependem de investimentos, como saúde e infraestrutura. Conforme a prefeita, a queda dos repasses constitucionais pelo governo federal, tem dificultado que os municípios façam novos investimentos e que os recursos parlamentares são muito positivos para impulsionar o desenvolvimento local.

Durante sua visita, a deputada Lebrinha fez uma apresentação de seu mandato e ressaltou a importância da correta aplicação dos recursos públicos. Ela enfatizou o papel da política como agente de transformação na vida das pessoas e nas comunidades. Lebrinha, que também possui experiência como prefeita, compreende os desafios enfrentados e destacou que o uso adequado dos recursos públicos pode efetivamente transformar vidas e comunidades inteiras.

Texto e imagem: Assessoria de comunicação

Fonte: Assembleia Legislativa de RO