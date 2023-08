Cláudia de Jesus busca regularização fundiária de famílias no entorno do Aeroporto de Ji-Paraná

O deputado Delegado Rodrigo Camargo (Republicanos) recebeu na manhã desta quinta-feira, 17, o diretor geral da Escola do Legislativo, Thiago Tezzari para tratar sobre a implantação de um curso de capacitação de professores, monitores e cuidadores de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com o deputado Camargo, uma das grandes dificuldades enfrentadas por pais e familiares de crianças e jovens autistas diz respeito à área de educação, especialmente no que se refere à falta de estrutura nas escolas e de profissionais capacitados para a recepção, educação e cuidados .

Pai atípico e sabedor das dificuldades enfrentadas por estas famílias, pois sente em casa esses desafios, o deputado procurou a Escola do Legislativo para que seja desenvolvido um curso especial, oportunizando a capacitação necessária, facilitando o atendimento prestado nos estabelecimentos de ensino e acolhendo da melhor forma os alunos, portadores de autismo.

Segundo o advogado, por não terem acesso à uma capacitação e com pouca orientação sobre os procedimentos, os profissionais de educação muitas vezes não sabem como proceder nesses casos e acabam prejudicando e sendo prejudicados em certas situações, especialmente em momentos de crise. “Com essa capacitação que faremos através da Escola do Legislativo, conseguiremos garantir adequado aos portadores do Transtorno do Espectro Autista, bem como garantiremos aos profissionais de educação, sejam eles professores, monitores ou cuidadores, que se sintam mais confortáveis ​​e capacitados para lidar com essa realidade.

O diretor da Escola do Legislativo, Tiago Tezzari parabenizou o deputado Delegado Camargo pela iniciativa e colocou a escola à disposição para a implantação do curso, que já começa a ser planejado. “Atendendo essa importante reivindicação do deputado Delegado Camargo, já estamos trabalhando para atender essa demanda de capacitação de servidores da educação para que possa exercer seu ofício com mais tranquilidade, oferecendo às crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista um tratamento adequado, de acordo com como suas necessidades. Estamos desenvolvendo o projeto e em breve anunciaremos à população de Rondônia, especialmente aos pais e familiares de autistas, essa boa notícia que é a capacitação de professores, monitores e cuidadores”, disse Tezzari.

Para o Deputado Camargo, a Escola do Legislativo é um importante braço da Assembleia Legislativa para atendimento à comunidade no que diz respeito à educação, formação e capacitação. “Sabemos da importância da Escola do Legislativo para capacitação não só dos servidores da Assembleia, mas de toda a comunidade e, com base nisso, diante da falta de profissionais para atendimento de estudantes autistas, vimos na Escola a parceira ideal para que possamos orientar, treinar e capacitar os profissionais da educação, para que possam atender de forma digna quem precisa de uma atenção especial. Quero dizer às famílias atípicas do estado de Rondônia que podem contar com o meu apoio também nesta causa, porque a dificuldade de vocês é a minha dificuldade, é a dificuldade de todo o estado de Rondônia, formado por um povo acolhedor e prestativo, que busca sempre o melhor para a sua comunidade”, finalizou.

Texto e fotos: Jocenir Sérgio Santanna

Fonte: Assembleia Legislativa de RO